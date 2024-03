Ayant indéniablement aidé à redresser l'OL, Pierre Sage bénéficie aujourd'hui d'une belle cote. David Friio est revenu sur la nomination et sur la suite pour l'entraîneur lyonnais.

Difficile pour Pierre Sage de présenter à ce jour un bilan plus positif avec l'OL. En 18 rencontres à la tête du groupe, il en a remporté 12, tout en qualifiant l'équipe pour la demi-finale de Coupe de France, où elle recevra Valenciennes (2 avril). Cela lui a octroyé une jolie cote de sympathie dans le milieu, et renforcé petit à petit sa légitimité à ce poste.

David Friio a été interrogé lundi par la chaîne du club au sujet de l'avenir du technicien de 44 ans à la tête de cette formation. "En ce qui concerne Pierre, nous prendrons une décision à la fin de la saison, a indiqué le directeur sportif. Nous étudierons la meilleure chose à faire. Nous soutenons totalement son initiative de passer le BEPF et d'ailleurs, c'était dans la logique des choses. À partir du moment où, au mois de janvier, nous nous sommes engagés avec Pierre jusqu'à la fin de la saison, il était naturel de l'encourager dans sa formation."

"Il comprend tout de suite et progresse de jour en jour"

Le dirigeant se monte assez enthousiasme concernant les premiers mois dans ce costume de l'ancien directeur du centre de formation. "C'est quelqu'un de très posé, très intelligent. Bien entendu, il n'avait pas d'expérience au plus haut niveau en tant qu'entraîneur principal. Maintenant, ce que j'aime chez lui, c'est que nous discutons quotidiennement. Et j'aide aussi à faciliter les choses dans son approche du métier. Mais il est très réceptif, très intelligent. Donc, il comprend tout de suite et progresse de jour en jour, et je le vois dans ses prises de parole, a-t-il observé. Ce n'est pas la même chose qu'au début, c'est vraiment encourageant."

Dans cet entretien, David Friio est aussi revenu sur la nomination du Jurassien. "L'arrivée de Pierre Sage a été la première décision prise par la nouvelle gouvernance, à savoir, mettre un coach en intérim et prendre le temps de savoir ce qui allait se passer ensuite. C'était complètement au jour le jour, a-t-il confié. Après Lens (3-2), Marseille (3-0), et ensuite avec les trois victoires (Toulouse, Monaco et Nantes), il était évident que ça fonctionnait bien. Pierre Sage, moi-même, et les joueurs avons trouvé une vraie cohérence [...] Maintenant, il est installé et il a totalement adopté son rôle d'entraîneur."