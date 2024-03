OL : Pierre Sage sur de bonnes bases

Avec 12 succès pour ses 18 premiers matchs à la tête de l'OL, Pierre Sage fait mieux que beaucoup de ses prédécesseurs. Il faut remonter à Alain Perrin pour retrouver pareille statistique.

Il le dit très bien lui-même, l'OL n'est pas encore arrivé à destination. Ces dernières semaines, il a fait de grands pas vers le maintien, notamment grâce à l'apport des joueurs au mercato hivernal, mais aussi par le travail de Pierre Sage et de son staff. Ayant pris l'équipe rhodanienne au plus bas ou presque fin novembre, l'entraîneur a, 18 rencontres plus tard, transformé ce groupe, surtout sur le plan psychologique.

Un bilan sera certainement fait par l'état-major à l'issue de la saison car il faudra décider de l'avenir sur le banc de l'Olympique lyonnais. Toutefois, après un peu moins de 20 matchs, on peut dire que l'ancien directeur du centre de formation a réussi sa mission, obtenant 12 succès (sans compter le nul et la qualification en Coupe de France face à Strasbourg). Bien sûr, il y a aussi cinq revers au compteur, mais actuellement, il est difficile de lui en tenir rigueur au vu de la situation de départ.

Le premier depuis Alain Perrin

Il faut ainsi remonter à Alain Perrin, en 2007, pour retrouver la trace d'un coach avec de tels résultats pour ses débuts en tant que technicien de l'équipe première. Avant de devenir champion de France en fin de saison, il avait gagné 13 de ses 18 premières affiches. Une autre époque, celle où l'OL dominait assez largement ses adversaires. Précisons aussi que Sage et ses troupes ont affronté sur ce laps de temps deux clubs non professionnels en Coupe de France, Pontarlier et Bergerac, respectivement en National 3 et National 2. Il aura l'occasion d'améliorer ses chiffres après la trêve, lors de la réception de Reims (30 mars).