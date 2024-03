L’OL revient de loin à Toulouse et se rapproche du maintien (2-3)

Les joueurs de l’OL célébrant un but à Toulouse (Photo by Valentine CHAPUIS / AFP)

À cause d’une entame de deuxième mi-temps catastrophique, l’OL a bien cru rentrer bredouille de Toulouse. Mais derrière une grosse entrée de Rayan Cherki, les Lyonnais ont signé un quatrième succès consécutif à l’extérieur. Avec 34 points, le maintien se rapproche.

Il y a une semaine, l’OL s’était offert un succès en toute tranquillité et maîtrise à Lorient. Pierre Sage espérait pouvoir revoir cette prestation ce vendredi soir à Toulouse. Il a malheureusement un peu plus douté, mais la victoire n’en est finalement que plus belle. En Haute-Garonne, l’OL est passé par tous les états, mais s’en sort malgré tout avec une nouvelle victoire cette saison, la 10e (2-3). Mais que se fut compliqué. Pourtant, forts du succès à Lorient, les Lyonnais avançaient plein de confiance au Stadium et Pierre Sage avait d’ailleurs choisi de ne pas changer grand-chose notamment défensivement.

Clinton Mata enchaînait à droite tandis que Maitland-Niles, de retour de suspension, montait d’un cran. La ligne d’attaque a d’ailleurs été revue de A à Z avec les titularisations de Lacazette et Nuamah. Le Ghanéen n’a pas été en réussite, concédant un penalty après la pause, mais le capitaine lyonnais a encore une fois rappelé toute son importance.

L'OL s'est endormi à la pause

Diminué par une maladie qui l’a poussé à laisser sa place dès la pause, Alexandre Lacazette n’a eu besoin que d’une occasion pour faire parler la poudre. Contre sa proie favorite, le n°10 a inscrit son 13e but de la saison et mis l’OL sur les bons rails à la demi-heure de jeu. Un but qui est venu récompenser la domination rhodanienne dans ce premier acte. Seulement, peut-être groggy par cette courte avance, les coéquipiers de Maxence Caqueret ont donné l’impression d’être restés aux vestiaires et Toulouse en a profité.

En l’espace de cinq minutes, les Violets ont comblé leur retard par Dallinga (53e) avant que Sierro ne mette les siens devant sur penalty (58e). Un renversement de situation qui aurait été fatal en temps normal pour l’OL, mais cette équipe a désormais du caractère. D’ordinaire, peu impactants, les remplaçants ont réussi à se montrer décisifs, à l’image de Rayan Cherki. Oublié en Espoirs, le meneur a répondu sur le terrain en égalisant en force avant de déposer son corner sur la tête de Jake O’Brien. L’OL est revenu de loin au Stadium mais se rapproche du maintien.