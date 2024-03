OL - Fleury : première titularisation en championnat pour Cascarino

Delphine Cascarino (OL) (Photo by JUSTIN TALLIS / AFP)

De retour de blessure depuis un mois et demi, Delphine Cascarino va connaitre sa première titularisation en D1 féminine ce vendredi contre Fleury. Damaris est reposée tandis que Daniëlle van de Donk la remplace dans l'entrejeu.

Un sentiment de revanche même si cela ne changera rien au résultat de la semaine dernière. Néanmoins, pour l'orgueil et l'ego des joueuses, une grosse prestation est attendue de la part de l'OL contre Fleury. Une semaine après la désillusion en Coupe de France, les Fenottes retrouvent le club francilien, en championnat cette fois-ci. Déjà qualifié pour les play-offs, le club lyonnais doit avant tout se racheter de son non-match. Pour ce retour en D1 féminine, Sonia Bompastor a choisi de faire confiance à la réaction d'orgueil des battues d'il y a une semaine. Seuls trois changements, un par ligne, sont à noter avec notamment la première titularisation de Delphine Cascarino en championnat depuis son retour de blessure.

Avec Ada Hegerberg préservée, le trio d'attaque sera 100% Bleues avec Le Sommer et Diani en plus de Cascarino. Dans un souci de faire souffler avant la Ligue des champions, Damaris va, elle, débuter sur le banc, remplacée numériquement par sa compatriote Daniëlle van de Donk. Enfin, et sans surprise, Vanessa Gilles retrouve sa place dans l'axe de la défense après avoir été retenue avec le Canada le week-end dernier. Son jeu de tête offensif ne sera pas de trop pour débloquer la situation.

La composition de l'OL contre Fleury : Endler - Carpenter, Mbock, Gilles, Bacha - Däbritz, Marozsan, Van de Donk - Cascarino, Diani, Le Sommer