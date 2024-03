Après avoir misé sur le 4-1-4-1 depuis plusieurs rencontres, Pierre Sage a choisi de garder ce cap contre Toulouse. L’OL reste à quatre derrière mais Ainsley Maitland-Niles évoluera sur un des côtés de l'attaque avec Lacazette et Nuamah.

On ne change pas une équipe qui gagne. C’est du moins ce que dit l’adage, et ce que pense Pierre Sage. Après plusieurs matchs en 4-1-4-1 et qui avait plutôt bien fonctionné contre Lorient samedi dernier, l'entraîneur de l'OL a choisi maintenir ce système.. Avec Ainsley Maitland-Niles de retour de suspension et titulaire au poste d'arrière droit avant Lorient, Pierre Sage aurait choisi de placer l'Anglais comme ailier gauche plutôt qu'en défense. Cela permet ainsi de maintenir une confiance à Clinton Mata après son match solide à Lorient.

En plus du système qui pourrait évoluer avec un Maitland-Niles un peu plus bas en phase défensive, les changements notables sont forcément les retours dans le onze d'Alexandre Lacazette et Ernest Nuamah. Tous deux blessés à Lorient, les deux offensifs seront alignés ensemble avec Maitland-Niles sur le front de l'attaquant afin de perturber l'adversaire. A la recherche d'un quatrième succès de suite à l'extérieur, l'OL affiche très certainement sa meilleure équipe à la vue des forces vives en présence.

La composition de l’OL : Lopes - Mata, O’Brien, Caleta-Car, Tagliafico - Caqueret, Matic, Tolisso, - Nuamah, Lacazette, Maitland-Niles