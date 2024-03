OL Académie : le programme du week-end

Les jeunes équipes de l’OL seront sur le pont ce week-end du 16 et 17 mars. Le programme débutera samedi avec la réserve masculine.

Si les deux équipes professionnelles de l’OL ont rendez-vous ce vendredi soir (21h) pour leur match respectif de championnat, le week-end du 16 et 17 octobre sera extrêmement chargé pour le club et son académie. En effet, toutes les catégories seront sollicitées, et cela débutera dès samedi. À 18h, les joueurs de Gueïda Fofana se rendent dans la Loire pour affronter l’US Feurs. Vainqueure du derby contre Chassieu le week-end dernier, la réserve a repris de la confiance et affronte une formation du 42 qui pointe seulement deux longueurs derrière elle dans le milieu de tableau.

En enchaînant un deuxième succès de suite, l’OL se donnerait encore un peu plus d’air dans la course au maintien, unique objectif désormais. La réserve masculine ne sera pas la seule sur le pont samedi puisque, un peu plus tôt dans l’après-midi, les U19 féminines disputeront un amical de prestige. Sans match de championnat, les coéquipières d’Alice Marques affrontent les homologues de la Juventus à 17h du côté de Cluses. C’est ensuite vers dimanche qu’il faudra se tourner avec les trois derniers matchs de l’Académie.

Match décisif pour la réserve féminine

Un seul se tiendra à Meyzieu avec la réception de Clermont à 13h pour les U19 d’Amaury Barlet. Toujours à la lutte avec Strasbourg pour la dernière place qualificative pour les play-offs, les Lyonnais se doivent de garder leurs deux points d’avance a minima avec le duel lors de l’avant-dernière journée contre le club alsacien. De match décisif, il en est déjà question pour la réserve féminine.

Quatrièmes de D3, les joueuses d’Antoine Capinielli ont deux matchs pour se refaire la cerise. En allant dimanche Toulouse (11h) puis dans deux semaines à Cannes, les Fenottes ont la possibilité de se relancer ou de dire définitivement adieux à la 1re place de la poule B. Enfin, après une première victoire sous l’ère Jordan Gonzalez, les U17 de l’OL se déplacent dans la Drôme pour affronter l’Olympique de Valence dans un match de milieu de tableau.

Le programme du week-end :

Réserve : US Feurs - OL, samedi 18h

Réserve féminine : Toulouse - OL, dimanche 11h

U19 : OL - Clermont, dimanche 13h

U19 F : OL - Juventus (amical), samedi 17h

U17 : Olympique Valence - OL, dimanche 12h