OL Académie : les U17 se donnent de l’air contre Ajaccio (5-3)

Restant sur deux défaites de suite en championnat, les U17 de l’OL comptaient sur la venue d’Ajaccio pour retrouver le goût de la victoire. En appuyant sur l’accélérateur en deuxième mi-temps, les joueurs de Jordan Gonzalez se donnent un peu d’air (5-3).

Enfin une victoire pour Jordan Gonzalez à la tête des U17 ! Ayant pris en mains la catégorie début février, le jeune entraîneur n’avait toujours pas goûté à un succès en compétitions officielles avec l’OL. Il y a bien eu matchs amicaux victorieux, mais dans le championnat national, c’était pour le moment choux blancs avec des défaites contre Monaco et Nice, certes deux gros morceaux. La réception d’Ajaccio ce dimanche à Meyzieu a permis de mettre un terme à cette disette. Dans un duel de mal classés, l’OL a pris le meilleur sur le club corse grâce à une seconde mi-temps très offensive.

Un doublé en deux minutes pour Himbert

Ayant ouvert le score par l’intermédiaire de Tiago Goncalves dès la 5e minute, les Lyonnais ont pourtant eu la mauvaise idée de laisser l’ACA revenir au score puis prendre les devants (33e, 52e). À la vue de la confiance cette saison entre Rhône et Saône, on aurait été en droit de se dire qu’Ajaccio avait fait le plus dur. Finalement, les U17 de l’OL ont trouvé les forces mentales pour inverser la tendance avec quatre buts en moins de 20 minutes.

Portés par Rémi Himbert, de retour de sélection et auteur d’un doublé en deux minutes (73e, 75e), les hommes de Jordan Gonzalez se sont imposés 5-3 avec Faycal Haddad et Nadhir Senouci participant au festival offensif. Ce succès fait du bien, car il repousse les Corses à six longueurs désormais et permet de remonter provisoirement à la 7e place.