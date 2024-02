OL Académie : premiers pas officiels pour Gonzalez avec les U17

Jordan Gonzalez, entraîneur du FBBP01, passé notamment par le FC Lyon et Lyon-La Duchère

Intronisé depuis deux semaines à la tête des U17, Jordan Gonzalez va entamer sa mission à l’OL ce dimanche (11h). Avec le gros morceau Monaco pour commencer.

Il a déjà endossé son costume depuis maintenant une semaine, mais ce dimanche représente la vraie grande première de Jordan Gonzalez. Débauché au FBBP01 début janvier, l’entraîneur avait terminé sa mission dans l’Ain en coachant encore trois rencontres avant de prendre officiellement ses fonctions à l’OL. C’est chose faite depuis désormais deux semaines et il y a du travail. Dans sa volonté de faire une large revue d’effectif, Gonzalez avait profité de l’absence de match de championnat national U17 le week-end dernier pour programmer deux amicaux et se faire une réelle idée de son groupe U16-U17. Cela s’était soldé par deux victoires contre le FC Lyon (5-1) pour les 2007 et La Duchère (3-1) pour les 2008.

Une machine relancée ?

Toutefois, cette embellie, qui intervient après un premier succès en 2024 à Air Bel il y a deux semaines, doit être confirmée en compétition officielle, et ce, dès ce dimanche à Meyzieu. Pour la première officielle de Jordan Gonzalez à la tête du pôle U17-U16, l’OL, septième, reçoit Monaco, quatrième. Un gros morceau pour commencer, mais qui pourrait déjà montrer les bienfaits de l’arrivée du jeune coach. Avec sept points de retard sur les play-offs, la messe semble dite après la première partie de saison ratée, mais qui sait, avec des résultats positifs à la chaîne sous un nouveau coaching, l'impossible peut devenir possible… Début de réponse à 11h du côté de l’Académie.