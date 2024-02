Meilleure buteuse de l’histoire de l’OL, Eugénie Le Sommer est en fin de contrat en juin prochain. Si poursuivre l’aventure entre Rhône et Saône ne serait pas pour lui déplaire, l’attaquante se laisse aussi le temps de la réflexion.

Face à Reims il y a une semaine, elle est entrée un peu plus dans les livres d’histoire de l’OL. En claquant un doublé, Eugénie Le Sommer a franchi la barre des 300 buts inscrits avec la formation lyonnaise depuis son arrivée en 2009. Cette longévité lui a permis d’atteindre ce total, mais aussi de se faire une place dans le cœur des supporters lyonnais. Ces derniers, boostés par l’arrivée officielle de Michele Kang, sont à la recherche de tendances concernant l’avenir rhodanien de plusieurs joueuses dans les prochaines semaines.

D’Ada Hegerberg à Delphine Cascarino en passant par Griedge Mbock, nombreuses sont les Fenottes à être en fin de contrat en juin prochain et dans le viseur de la nouvelle patronne de la section féminine. Eugénie Le Sommer est également dans ce cas, après avoir prolongé d’un an seulement à l’été 2023. "Je me sens bien ici, donc pourquoi pas continuer, on verra avec le club, nous a-t-elle confié en amont du choc contre le PSG ce dimanche (17h05). Aujourd’hui, mon objectif est de continuer à jouer, car beaucoup m’ont posé cette question. À partir du moment où je me sens bien, il n’y a pas de raison que j’arrête."

"Je suis quelqu'un qui prend le temps de la réflexion"

Cela se fera-t-il toujours entre Rhône et Saône ou l’envie de connaitre une nouvelle expérience à l’étranger après six mois à l’OL Reign peut-elle la séduire ? À 34 ans, Eugénie Le Sommer a appris à ne rien faire sur un coup de tête et est "quelqu’un qui prend son temps au moment de faire des choix et de prendre des décisions". Estimant "ne pas encore savoir de quoi mon avenir sera fait", Eugénie Le Sommer ne ferme aucune porte, mais a un objectif bien précis : "être focalisée sur cette fin de saison et tous les trophées qui arrivent et que je veux remporter."