OL - Reims (4-1) : le cap des 300 qui fait du bien à Le Sommer

Eugénie Le Sommer qui célèbre son but lors de PSG – OL (Photo by FRANCK FIFE / AFP)

En manque de confiance devant le but depuis son retour de blessure, Eugénie Le Sommer a marqué un doublé contre Reims (4-1). De quoi lui faire franchir la barre des 300 buts avec l’OL.

Mercredi, elle n’était entrée qu’à l’heure de jeu, mais elle s’était, elle aussi, cassée les dents sur le mur tchèque contre le Slavia Prague. Sur une tête qui prenait le chemin de la lucarne, Eugénie Le Sommer avait vu Lukasova réaliser un geste de grande classe pour empêcher la Lyonnaise de marquer. Un raté qui avait symbolisé l’inefficacité de l’OL dans ce dernier match de Ligue des champions et celle de la Bretonne depuis le début de l’année 2024. En grande forme en début de saison avec ses sept buts, Eugénie Le Sommer a marqué le pas en même temps qu’Ada Hegerberg revenait à son niveau. Les courbes de performance et de confiance se sont inversées entre les deux attaquantes et la blessure de la Bretonne courant décembre avait définitivement coupé cet élan du début de saison.

Ayant repris avec le groupe lors du stage en Espagne, Le Sommer n’avait pas pour autant retrouvé la confiance devant le but. Obligée de s’exiler sur le côté droit et souvent la première à sortir vers l’heure de jeu, l’internationale française avait besoin de retrouver la confiance. C’est chose faite ce samedi contre Reims. Positionnée cette fois-ci à gauche, un poste qu’elle maitrise mieux que le couloir droit, Eugénie Le Sommer a lancé pleinement l’OL avant le quart d’heure de jeu en suivant bien une frappe repoussée d’Hegerberg.

"Je ne me rends pas forcément compte"

Un premier but, mais tout le monde en espérait un deuxième. Pour faire le break bien évidemment, mais surtout pour voir l’attaquante franchir la barre des 300 buts toutes compétitions confondues avec la formation lyonnaise devant son public. "Symbolique, mais énorme, a rappelé Sonia Bompastor. Ce qu’elle réalise, c’est extraordinaire. C’est une top joueuse, de classe mondiale. Elle l’a déjà prouvé tout au long de sa carrière. Réaliser une telle performance, ça parait simple, mais ça ne l’est pas."

Les supporters lyonnais n’ont pas eu à attendre bien longtemps, avec un doublé neuf minutes plus tard sur un bon service de Vicki Becho (19e). Il reste encore quelques imprécisions techniques par moment, mais en la voyant tenter une Madjer pas loin de surprendre la gardienne rémoise ou une volée compliquée, on comprend que ces deux buts ont fait du bien à la tête. "Je n'étais pas au courant, on m'en a parlé le match précédent, a avoué Le Sommer après le match. C'est forcément une fierté, je ne pensais pas en marquer autant. Mais ça veut aussi dire que j'ai réussi à être régulière et j'espère qu'il y en aura encore." Avant le PSG, c’est forcément de bon augure.