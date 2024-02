L’OL se rattrape bien face à Reims avant le PSG (4-1)

Après l’inefficacité offensive contre le Slavia Prague, l’OL s’est bien rattrapé contre Reims. Une large victoire (4-1) pour un 14e succès cette saison et une bonne préparation avant la réception du PSG, dimanche prochain.

Elles avaient à se faire pardonner et elles l’ont plutôt bien fait ce samedi. Les Lyonnaises ont beau être invaincues depuis le début de la saison, le curseur d’exigence est élevé et le nul contre le Slavia Prague n’a plu à personne. Il avait avant tout le goût de la défaite, surtout à domicile. Que ce soit Eugénie Le Sommer, Lindsey Horan ou Sonia Bompastor, l’OL en devait une à ses supporters et la formation lyonnaise a répondu sur le terrain. Contre le Stade de Reims, les coéquipières de Griedge Mbock ont signé une 14e victoire en 14 matchs cette saison grâce à un succès 4-1.

300e but pour Le Sommer

Mercredi, l’inefficacité offensive et défensive avait été pointée du doigt par Sonia Bompastor. Avec 35 tirs tentés, l’OL aurait dû gagner cette rencontre contre Prague. Ça n’a pas été le cas et les joueuses lyonnaises ont donc rectifié le tir dans ce match de championnat. Après une première tête de Gilles sans danger sur un corner (4e), l’OL s’est rendu le match plus facile face à un bloc bas grâce à l’ouverture du score d’Eugénie Le Sommer. L’attaquante, en manque de confiance ces derniers temps, a suivi une frappe repoussée d’Ada Hegerberg pour tromper Szemik (1-0, 13e).

À un but de franchir la barre des 300 réalisations, Le Sommer n’a mis que six minutes pour atteindre ce cap, étant bien servie en retrait par Vicki Becho (2-0). Le break fait, les Fenottes ont connu une première frayeur avec l’intenable Imuran qui a réussi à prendre de vitesse Ellie Carpenter ou encore Griedge Mbock. La claquette d’Endler a empêché Reims de reprendre espoir et le but de 3-0 de Däbritz donnait une avance confortable.

Encore un but encaissé

Seulement, sur une faute non sifflée contre Hegerberg, le bloc lyonnais s’est retrouvé désorganisé et Shana Chossenotte en a profité pour réduire la marque juste avant la pause. Un nouveau but encaissé pour les Lyonnaises qui ont du mal à garder leur but inviolé ces dernières semaines, de quoi irriter Sonia Bompastor. Quand Reims aurait pu espérer revenir dans la partie après la pause, l’OL a finalement éteint ces espoirs par l’intermédiaire de sa Ballon d’Or.

Peu en réussite contre le Slavia Prague et lors de la première mi-temps (40e, 43e), Ada Hegerberg a profité du bon débordement tout en puissance et vitesse d’Ellie Carpenter pour inscrire son 11e but de la saison. À 4-1 dès la 49e minute, la messe était définitivement dite, permettant à Bompastor de faire souffler Horan, Hegerberg et Carpenter dès l'heure de jeu. Le score aurait pu être encore plus large sans deux parades de Szemik sur une Madjer de Le Sommer puis un duel gagné face à la Bretonne (70e).