Mercredi soir, l’OL a terminé sa phase de poule par un nul (2-2) contre le Slavia Prague. Ultra-dominateur, le club lyonnais a surtout pêché dans le dernier geste offensivement et la solidité défensivement.

Il est toujours difficile de tirer de vraies conclusions d’un match sans enjeux et il faudra certainement attendre le rendez-vous contre Reims samedi (14h30) pour savoir si cet OL a toujours des problèmes à régler ou si la soirée de mercredi n’était qu’un épiphénomène avec une qualification déjà acquise depuis longtemps. En tout cas, le nul contre le Slavia Prague (2-2) au Parc OL a quelque peu fait tache et a créé un réel sentiment de frustration chez les Lyonnaises après la rencontre. Ultra-dominatrices, les coéquipières d’Ada Hegerberg ont manqué de réalisme devant.

Entre une formation tchèque (très) regroupée et une inefficacité dans le dernier, l’OL n’a pas réussi à se mettre à l'abri malgré l’ouverture du score précoce d’Amel Majri (4e). Le scénario de l’aller n’a pas été au rendez-vous à Décines. "Dans le football, d’un match à l’autre, tout peut changer. Ce n’est pas parce que le premier match on a gagné sur un score large que ça allait être le cas ce (mercredi) soir. Même si on espérait gagner ce match, on n’a pas réussi à faire ce qu’on voulait, constatait Eugénie Le Sommer après le match. Il faut se remettre en question."

35 tirs à 2 pour les Lyonnaises

Ayant eu l’impression d’avoir perdu cette rencontre « car un match nul devant notre public pour la dernière en poule, ce n’est pas ce qu’on voulait », l’OL ne peut finalement que s’en vouloir à lui-même. Le Slavia Prague "a fait le match qu’il fallait pour ce nul" selon l’attaquante lyonnaise, tandis que les Fenottes ont pêché dans les deux surfaces. Offensivement, ce fut clairement un match sans. Ce n’est pourtant pas faute d’avoir tenté. Avec 35 tirs au final, dont 12 cadrés, la formation rhodanienne a eu les munitions pour se mettre à l'abri, que ce soit avant le but du 2-1 de Vicki Becho à 15 minutes de la fin ou après pour faire le break.

Mais Ada Hegerberg s’est retrouvée trop courte sur deux situations, n’a pas cadré une frappe après un bel enchaînement et n’a pas été suppléée dans ce rôle de buteuse. L’OL aurait-il pu forcer le verrou en deuxième mi-temps sans tous les changements opérés par Bompastor pour des coups à la cheville (Damaris, Majri) ou le simple fait de faire souffler ? Peut-être bien, même si la gardienne adverse, Lukasova, était dans un grand soir avec plusieurs parades (31e, 45+2e, 68e). "Ne marquer que deux buts sur douze tirs cadrés, c’est trop peu, a regretté l’entraîneure lyonnaise. Il a manqué de la précision dans le dernier geste ou même l’avant-dernier. On doit faire mieux."

Des "petites erreurs" qui coûtent cher

À cette inefficacité offensive qui avait déjà pointé le bout de son nez dimanche dernier en Coupe de France, l’OL y a ajouté une fébrilité défensive. Malgré 75% de possession, les Lyonnaises se sont fait surprendre à deux reprises par le Slavia. Le club tchèque n’en demandait pas tant et a profité de certaines largesses pour trouver le moyen de célébrer deux buts avec seulement un tir cadré dans le match. Cette absence de solidité défensive avec "des petites erreurs qui coûtent deux buts qu’on ne doit pas prendre" a été le point noir de cette soirée.

Titularisée dans le but lyonnais à la place de Christiane Endler, Laura Benkarth n’a pas respiré la sérénité une fois de plus sur le premier but, avant d’être trompée involontairement par Vanessa Gilles dans le temps additionnel de cette dernière rencontre de poule. "Le fait d’avoir un bloc défensif solide, c’est important. Prendre deux buts face à une équipe que l’on a été capable de sur-dominer au match aller, c’est trop, a pesté Bompastor. On a manqué d’efficacité dans les deux surfaces." Aux coéquipières d'Eugénie Le Sommer de rectifier le tir dès samedi contre Reims.