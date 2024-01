OL - Slavia Prague (2-2) : Bompastor aspirait à mieux pour sa 100e

En raison de l’inefficacité offensive et défensive de son équipe, Sonia Bompastor n’a pas fêté sa 100e sur le banc de l’OL avec une victoire. Toutefois, la coach a retenu la qualification et la première place acquise avant le nul contre le Slavia Prague (2-2).

Elles n’auraient certainement pas débouché le champagne pour l’occasion, mais les joueuses de l’OL auraient pu offrir un joli cadeau de centenaire à Sonia Bompastor ce mercredi contre le Slavia Prague. Malheureusement, les Fenottes ont concédé un match nul frustrant (2-2) contre le club tchèque avec une égalisation survenue dans le temps additionnel de cette 6e et dernière journée de la phase de poule. La fête a donc forcément un peu été gâchée au Parc OL et il y avait forcément le masque sur le visage des Lyonnaises au moment de faire l’analyse de cette rencontre dominée de la tête et des épaules.

Mais comme le dit si bien Sonia Bompastor, la vérité d’un match, celui de l’aller avec la victoire 9-0, n’est pas forcément celle du lendemain. "J’aurais préféré une victoire, c’est évident, j’aurais aimé savourer ce cap des 100 aussi maintenant ça fait partie du football, a concédé la coach après la rencontre. On avait l’objectif de gagner ce match au coup d’envoi, mais dans le contenu, on n’a pas fait un match qui nous permettait un meilleur résultat. Il reste encore du travail en perspective des grosses échéances qui arrivent."

Tirage au sort des quarts et demies le 6 février

Le sentiment qui prédominait dans les entrailles du Parc OL était forcément celui de la frustration en raison du contenu et du score final, mais Sonia Bompastor a rapidement cherché le positif de cette phase de poule. Avec une première place assurée avant même le coup d’envoi, l’OL avait "atteint les objectifs de la qualification et la tête qui restaient quand même la priorité. (…) L’exigence du haut, la mienne, mais aussi celle des joueuses, aurait été de faire le parcours parfait avec six victoires. Ce n’est pas le cas, donc ça montre qu’il nous reste du travail."

Avec un match de championnat à jouer samedi contre Reims, l’OL n’a pas le temps de tergiverser même si la Ligue des champions sera vite de retour. Mardi aura lieu le tirage au sort des quarts et l’OL se retrouve dans une position favorable avec sa première place. "On jouera un second et on aura l’avantage de jouer le retour à la maison donc c’est le gros point positif." Pour ce qui est de l’adversaire, aucune préférence pour la coach même si le synthétique du BK Häcken la rebute un peu plus.