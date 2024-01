Le Slavia Prague gâche la 100e de Bompastor avec l'OL (2-2)

Sonia Bompastor et Ada Hegerberg lors d’Hacken – OL (Photo by Adam IHSE / TT News Agency / AFP)

Déjà qualifié et assuré de finir premier de son groupe, l’OL a terminé sa phase de poule sur un nul (2-2). Les Fenottes n’ont pas connu la même réussite offensive qu’à l’aller et ont été tenues en échec par le Slavia Prague.

Un match sans enjeu, mais pas sans effort pour l’OL ce mercredi face au Slavia Prague. Ayant assuré la qualification depuis plus d’un mois et la première place la semaine dernière, le club lyonnais a cru terminer sa phase de poule par une cinquième victoire en six matchs jusqu'à cinq minutes du terme. Mais les plus de 10 000 spectateurs présents au Parc OL ont été refroidis par l'égalisation tardive du Slavia (2-2) et n’ont surtout pas pu vivre l’orgie de buts qui avait lancé la campagne lyonnaise dans cette Ligue des champions en République tchèque il y a trois mois (0-9).

Non, ce mercredi, ce fut clairement plus poussif, dans la continuité de ce qui avait pu être observé dimanche en Coupe de France contre le FC Nantes. À la différence que cette fois, les Fenottes n’ont pas déroulé en deuxième période pour s’offrir une victoire tranquille. Pire, Ie but de Vicki Becho à un quart d'heure de la fin n'a pas été suffisant pour libérer tout un stade et ses coéquipières.

L'OL a encore gâché offensivement

Dans cette douce soirée hivernale à Décines, tout avait bien commencé pourtant pour les joueuses de Sonia Bompastor. Dans son plan de jeu, l’entraîneure lyonnaise avait choisi de mettre la grosse équipe, Laura Benkarth et Alice Sombath étant les seules "remplaçantes" habituelles lancées dans le bain. Cette volonté de faire la différence rapidement a été rapidement validée par l’une des joueuses en forme du moment, Amel Majri. Sur un contre rondement mené par Diani, la Lyonnaise a piqué son ballon pour tromper Lukasova dès la 4e minute. On s’est alors dit que ce match ne serait qu’une formalité. Ce ne fut pas le cas, malgré la très nette domination de l’OL. Sur un corner toutefois anodin, Benkarth n’a pas été inspirée sur sa sortie, permettant à Cerna d’égaliser pour Prague. Un peu exploit pour les Tchèques, qui ont ensuite mis le bus pour tenter de repartir avec un point.

La stratégie a failli marcher aussi bien grâce aux parades de sa gardienne que par l’inefficacité des Lyonnaises. Capitaine d’un soir, Ada Hegerberg a manqué quatre grosses occasions (18e, 28e, 35e, 48e) et personne n’a repris le flambeau. L’intérêt comptable n’étant pas au rendez-vous pour les Fenottes, Sonia Bompastor a fait tourner en deuxième mi-temps pour faire souffler des cadres avant Reims et apporter un peu de sang frais. C’est finalement sur un coup-franc de Marozsan suivi d’une déviation de Lindsey Horan que Becho a marqué le but du 2-1 à bout portant. Dans cette soirée pas comme les autres, l'OL a finalement réussi à gâcher la 100e de son entraîneure sur le banc. Alors que le match entrait dans le temps additionnel, Vanessa Gilles a malheureusement taclé un centre dans son but, permettant au Slavia de signer un petit exploit avec ce nul (2-2).