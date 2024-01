À quatre jours de la réception de Marseille, Laurent Prud’homme s’est entretenu avec quelques médias dont Olympique-et-Lyonnais.com. Très en verve, le Directeur général de l’OL qui n’a pas vocation à parler du sportif, a été assez loquace sur tous les autres sujets.

Olympique et lyonnais : Dans quel état êtes-vous à quelques jours de ce choc contre l’OM ?

Laurent Prud’homme : Un match de football doit être un spectacle. C’est l’osmose entre les acteurs et les spectateurs qui fait que le spectacle peut être une réussite. On regrette juste très sincèrement, l’absence des supporters marseillais. Il y a un arrêté préfectoral qui interdit la présence des fans de l’OM et c’est dommage. Si c’est en lien avec ce qui s’est passé lors du match aller, je ne vois pas le rapport. Je ne pense pas qu’on puisse endiguer la violence dans les stades en interdisant aux supporters de venir assister à un spectacle.

Les supporters de l’OL n’avaient pas, eux aussi, pu se déplacer au Vélodrome...

Que nos supporters aient été interdits de stade alors que l’histoire, la victime, c'est l’OL. Là pour moi, c’était absolument inadmissible. Je ne vais pas parler de réciprocité, mais de suite illogique. Pourquoi ? Il y a eu plusieurs agressions très graves avec Fabio (Grosso) qui est défiguré à vie, avec des bus (celui des joueurs et de supporters) qui ont été attaqués. On nous a demandé de rejouer ce match-là non pas à huis clos, mais on a interdit à nos supporters de venir. Nous, on le sait, l’Olympique lyonnais, rien ne nous sera épargné jusqu’à la fin de la saison. Rien. On en a conscience et on le voit en ce moment tous les jours. On a été la victime. Une victime qui n’a pas été écoutée et qui a été punie. Il n’y a eu aucune sanction sportive pour le club adverse.

Pour la petite histoire, ce match contre Marseille a une petite résonance pour moi. Ce premier match qui n’a pas pu se jouer, j’étais devant ma télévision. À ce moment-là, j’étais déjà en contact avec John Textor. Je n’étais qu’un simple observateur, supporter, mais je me suis rendu-compte qu’il fallait quelqu’un pour protéger et défendre l’institution Olympique lyonnais. C’est la raison pour laquelle j’ai commencé ma mission plus tôt que prévu. Je voulais être présent dans le bus lorsque ce match a été rejoué le 6 décembre (2023). J’ai vécu ce deuxième trajet de bus.

"Caillasser un bus, ça vaut seulement une amende de 300 euros"

C’était un déplacement assez particulier…

On n’a pas choisi l’hôtel. On devait loger dans un établissement situé à côté de l’aéroport. On est partis à 18 h 45 pour un match qui était à 21 heures. À cette heure-là, on le sait, il y a des bouchons entre Marignane et Marseille. On était encadrés par 14 camions de CRS. Pendant plus d’une heure, nos joueurs se sont fait insulter, le trajet a été retransmis en direct à la télévision… Si ce n’est pas pour te mettre la pression. On arrive et pas un seul de nos supporters étaient présents. J’étais assis dans le bus à côté d’un membre du staff et j’ai vu la peur de cette personne lorsqu’on est repassé vers l’endroit du caillassage juste à côté du stade. Il a revécu la scène. C’est un endroit particulier, car c’est une rue qui est en travaux, où il y a des pavés. Vous imaginez qu’on a rapproché à l’OL de ne pas être venu (lors du premier match) avec un bus blindé. Le nôtre a un triple vitrage donc pour atteindre Fabio Grosso, trois pavés à la suite ont été lancés. Le membre du staff assis à côté de moi (2ᵉ match) m’a montré les vidéos, les photos avec des traces de sang.

Donc, de forcer une victime (l’OL) de revivre de telles choses dans une saison qui est un peu compliquée, ce n’est pas quelque chose que je souhaite aux autres équipes de L1. Par rapport à tout ça, j’ai eu beaucoup de questions, mais j’ai eu peu de réponses, voire aucune. Si ce n’est que la victime est la seule à avoir été pénalisée, punie et en tout cas pas été écoutée. Cela me choque.

Par contre, on va être très clair, il n’y a aucun esprit de revanche. La revanche doit être uniquement sportive et se jouer sur le terrain. Une fois de plus, on déplore l’absence des supporters marseillais. Mais il ne faut pas banaliser la violence. Si de caillasser un bus, ça vaut seulement une amende de 300 euros, c’est la seule sanction. Si c’est ça la réponse, c’est dangereux. Ce qui me gêne, c’est qu’il y a des incidents lors de Bordeaux – Nice en 16ᵉ de finale de la Coupe de France… À peine quelques lignes dans les médias. La même chose pour les bus caillassés de supporters de Brest à Paris. Soit, on ne parle pas de la violence, on la banalise, mais c’est inadmissible. Soit la violence est un sujet seulement quand ça concerne l’Olympique lyonnais et ça aussi, c'est inadmissible. Après le caillassage, il n’y a eu aucune arrestation, aucune sanction.

Finalement, l’absence de supporters marseillais dimanche ne vous facilite-t-il pas la tâche au niveau sécurité ?

Je vous l’ai dit, pour moi, un match de football est un spectacle. De priver des spectateurs d’un spectacle, c’est inadmissible. Cette question est pertinente, car une fois de plus, c’est l’OL qui est pénalisé. Les supporters marseillais ne seront pas là, et je le déplore. Mais le dispositif policier et de sécurité qui va être mis en place ce dimanche est globalement deux fois supérieur à un match normal face à l’OM alors que les supporters adverses ne sont pas là. Et qui doit supporter la facture ? C’est l’OL. On est là dans l’aberration la plus totale. La politique de l’autruche, ça ne fonctionne pas. Ce n’est pas possible. Une fois de plus, la victime, en l’occurrence l’Olympique lyonnais, ne peut pas être constamment pénalisée. On a dû rejouer le match, il n’y a eu aucun retrait de points pour qui que ce soit, nos supporters n’ont pas pu assister à la rencontre à Marseille, les supporters de l’OM ne peuvent pas venir à Lyon et en plus, on doit payer un montant hallucinant (le club refuse de communiquer un chiffre).

"Nos supporters font partie de la famille OL"

Vous dites qu’il ne faut pas banaliser la violence, il ne faut pas non plus banaliser le racisme. Quel est regard par rapport aux agissements de certains supporters de l’OL au Vélodrome ?

Le sens de mon propos n’est pas de se dédouaner sur notre part de responsabilité. Je ne vais pas parler au nom de mes collègues de L1. Pour l’OL, il y a certaines personnes qui étaient dans le parcage visiteurs à Marseille qui ont fait des signes nazis. C’est inadmissible et je le dis avec la plus grande force, on sera toujours très actif pour lutter contre toutes formes de racisme, antisémitisme, de violence. Il y a des exemples concrets. Le club s’est mis immédiatement à la disposition de la police pour essayer d’identifier ces personnes et communiquer leurs identités, car c’est de notre responsabilité. Il y a eu un procès à Marseille pour ces pseudos supporters et le club a envoyé son avocat en se constituant partie civile.

L’OL sera toujours du côté des victimes. Le Groupama Stadium est la maison de nos supporters, ils sont chez eux. Nos supporters font partie de la famille OL. Mais ceux qui n’ont pas un comportement acceptable, ils se mettent au ban de l’institution. Ils jouent contre leur camp. On sera intransigeant. On a des rapports de confiance avec nos supporters, ils savent que dimanche, tout le monde doit être irréprochable. Par contre, à mon sens, la responsabilité ne doit pas incomber uniquement aux clubs. On se tient à la disposition du gouvernement pour travailler sur ces questions-là.

Jusqu’à présent, en France, les sanctions prononcées sont toujours collectives et on prive les supporters de déplacement...

C’est une erreur, car les sanctions collectives dissolvent les responsabilités. Nous sommes pour des sanctions individuelles. Cet OL – OM est amputé de tous ses spectateurs. Quant aux interdictions de déplacement des supporters, ce n’est pas la bonne solution. On fait l’autruche, en faisant ça. Il faut travailler en amont, il faut se poser les bonnes questions.

Pour finir, votre message aux supporters lyonnais ?

C’est un immense merci. La manière dont agissent nos supporters depuis le début de la saison est juste remarquable. On ne fait pas la saison de l’année, c’est dur pour tout le monde. Malgré cela, ils sont irréprochables. Quand ils arrêtent d’encourager l’équipe quelques minutes contre Rennes, cela ne me choque pas du tout. Je leur fais confiance. Ils supportent l’institution, ils veulent sauver le club. Ils savent très bien que des agissements négatifs pourraient avoir un impact sur le club. On a réuni dernièrement nos supporters pour les vœux, je n’ai pas vu de méchants criminels. Ils sont amoureux de l’OL. On oublie de le dire, mais notre communauté est importante, dans toute la France, il y a des fans de l’OL. On se doit de la protéger.