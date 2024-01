Interpellé le 29 octobre dernier au moment des incidents qui ont éclaté avant OM - OL, un supporter marseillais a été partiellement relaxé. Jugé pour avoir lancé un fumigène sur un bus des supporters lyonnais, il n’a finalement été condamné qu’à 300€ d’amende.

Au moment des faits et des différentes décisions prises, Fabio Grosso et tout l’OL dans son ensemble s’étaient estomaqués de voir que les incidents survenus avant OM - OL étaient autant pris à la légère. Ce ne sont pas les décisions judiciaires prises depuis qui devraient changer la façon de penser à Décines. Encore moins la dernière sanction du tribunal correctionnel de Marseille mardi. Interpellé directement au moment des faits, un supporter marseillais était passé en comparution immédiate pour avoir lancé un fumigène sur l’un des bus de supporters de l’OL avant de demander le renvoi de son procès qui a finalement eu lieu mardi.

Le quinquagénaire, père de famille, reconnaît sa responsabilité, mais affirme avoir simplement riposté en ramassant le fumigène tombé à ses pieds quelques secondes plus tôt. '"Je passais par là, il est tombé par terre, je l'ai renvoyé", a-t-il déclaré dans des propos rapportés par France 3 Provence-Alpes-Côte d’Azur. Le procureur avait requis une interdiction d’un an de stade et une amende de 300€. Finalement, les faits de jet de projectile dans une enceinte sportive et de dégradation n’ont pas été retenus et le prévenu a uniquement écopé de l’amende pour violence avec usage d'une arme, le tout sans inscription au casier judiciaire.