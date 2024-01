Mercato : Sampaoli confirme avoir eu des contacts avec l’OL

À la recherche d’un nouvel entraîneur après le limogeage de Fabio Grosso, l’OL avait ciblé Jorge Sampaoli. L’entraîneur argentin a confirmé avoir été approché au début de l’hiver.

En redressant quelque peu la barre à l’OL, Pierre Sage a transformé l’essai. Sur le banc lyonnais initialement pour deux matchs (Lens, Marseille), puis trois, puis cinq, puis finalement pour toute la seconde partie de saison, l’entraîneur français a convaincu les dirigeants de lui laisser une chance. Les trois succès de suite avant la trêve ont forcément pesé dans la balance, alors que le club lyonnais était à la recherche d’un entraîneur d’expérience pour prendre la suite de Fabio Grosso. Car il ne faut pas s’y tromper. Voir Sage poursuivre jusqu’à la fin de la saison n’était pas forcément dans les plans et le principal intéressé ne se voyait pas faire de vieux os sur le banc de l’OL. En limogeant Grosso, l’OL avait activé des pistes externes et notamment celle menant à Jorge Sampaoli.

L'Argentin veut reprendre un projet de zéro

Libre depuis son départ de Flamengo en septembre 2023, l’entraîneur argentin et son caractère volcanique avait vu le club rhodanien prendre la température. Avec David Friio comme nouveau directeur sportif et passé par l’OM en même temps que Sampaoli, les contacts ont été rapides entre les deux parties, comme l’a confirmé le technicien dans les colonnes de L’Équipe. "Oui, il y a eu des contacts avec l’OL, mais ce n’était pas le bon moment." Passé par le club marseillais, l’Argentin (63 ans) n’aurait pas dit non à l’autre Olympique à un autre moment de sa carrière. Il a finalement éconduit l’OL cet hiver pour le plus grand bonheur de Pierre Sage.