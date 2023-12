OL : Friio a repris contact avec Sampaoli

Jorge Sampaoli, ancien entraîneur de l’OM (Photo by Sylvain THOMAS / AFP)

Promu directeur sportif de l’OL vendredi, David Friio a pour première mission de trouver un nouveau coach. Si Pierre Sage a séduit à Lens, le club aurait commencé ses approches envers Jorge Sampaoli.

En permettant à l’OL de montrer un visage bien plus séduisant, Pierre Sage a-t-il marqué des points dans l’esprit de ses dirigeants ? Nommé coach intérimaire après le licenciement de Fabio Grosso, le directeur de l’Académie n’est pas censé rester sur le banc lyonnais au-delà de quelques jours. David Friio l’a confirmé pour le déplacement à Marseille, mais sera-t-il présent au Parc OL dimanche prochain (17h05) pour la réception de Toulouse ? Rien n’est moins sûr, car l’OL est en recherche active d’un nouvel entraîneur. En nommant Friio comme nouveau directeur sportif, John Textor lui a également donné une première mission : celle de trouver le successeur de Fabio Grosso sur le long terme et pas de façon intérimaire.

Apprécié également par Juninho

Interrogé sur la question samedi avant le match contre Lens, David Friio a plutôt noyé le poisson quand les noms de Jorge Sampaoli, Igor Tudor ou encore Bruno Genesio lui ont été soufflés sur Prime Video. "On a mis en place un intérim avec Pierre Sage, on réévaluera les choses après chaque match, mais je ne peux pas empêcher la spéculation, a déclaré le directeur sportif. Ce sont tous des très beaux noms et des grands coachs. J’en ai côtoyé certains." L’aventure commune à l’OM aurait d’ailleurs donné une longueur d’avance à Jorge Sampaoli, d’après L’Équipe.

David Friio aurait repris contact avec son ancien entraîneur, qui a toujours été dans les petits papiers de Juninho. Or, ce dernier est en passe de devenir le conseiller de John Textor. Libre depuis son départ de Flamengo, Sampaoli aurait commencé à regarder les matches de Lyon cette saison et fait des fiches sur les joueurs de l’équipe. L’OL avait déjà pris un accent bien marseillais ces dernières semaines, il pourrait en être davantage dans les jours à venir.