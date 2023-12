Lens - OL (3-2) : "On se tue le match tout seul", regrette Lopes

Après avoir ouvert le score, l’OL a enchaîné les erreurs individuelles et s’est incliné à Lens (3-2). Malgré le mieux collectif, Anthony Lopes estime que les Lyonnais ne peuvent s’en prendre qu’à eux-mêmes.

Tirer du positif dans le négatif. Après la huitième défaite de la saison en Ligue 1, l’OL a tenté de trouver des motifs de satisfaction face à Lens (3-2). Il y a clairement eu du mieux dans le jeu lyonnais avec plus de mouvements, une envie collective de défendre et cette capacité à marquer deux buts, certes venus de coups de pieds arrêtés. Seulement, même en marquant à deux reprises à l’extérieur, l’OL a trouvé le moyen de rentrer bredouille de son voyage dans le nord de la France. La faute à une succession d’erreurs individuelles. "À l’arrivée, on prend zéro point, a soufflé Anthony Lopes. On avait besoin de faire de bonnes choses, mais malheureusement, on se tue le match tout seul. Il y a des erreurs individuelles qui nous coûtent cher et on sait que dans notre situation, il n’y aura rien pour nous."

"La moindre petite chose sera en notre défaveur"

En plus de ces erreurs individuelles, certaines décisions arbitrales de M. Turpin ont fait jaser comme ce penalty accordé à Lens juste après le retour des vestiaires. Néanmoins, Lopes estime qu’on "ne peut s’en prendre et s’en vouloir qu’à nous-mêmes." Avec encore zéro point pris, l’OL peut se voir un peu plus distancer ce dimanche en fonction des résultats de Clermont et Lorient.

Mais avant de se rendre à Marseille mercredi, les Lyonnais souhaitent s’appuyer sur la prestation lensoise pour enfin avoir un résultat positif. "Dans l’ensemble et dans le jeu, on fait un match plutôt satisfaisant. Il y a du mieux, on a créé du jeu, on a tenu le ballon quand il le fallait, mais la moindre petite chose sera en notre défaveur. On a des bases, il faut s’appuyer dessus pour la suite. On va lutter jusqu’au bout." Il faut surtout que les points arrivent rapidement, car treize journées sont déjà passées.