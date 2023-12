Lens - OL (3-2) : une défaite au goût amer

Pour la première de Pierre Sage sur le banc, l’OL a montré son plus beau visage de la saison. Mais, encore plombée par des erreurs individuelles, la formation lyonnaise repart avec zéro point de Lens.

Ce samedi, l’OL a clairement montré son plus beau visage. Ce n’était pas compliqué, nous diriez-vous, à la vue du début de saison des Lyonnais. Seulement, sur la pelouse du stade Bollaert, les quelques mille supporters lyonnais présents ont eu le droit à un OL bien plus fringuant et dont on aurait aimé le voir depuis bien plus longtemps. Pourtant, aussi paradoxal que cela puisse paraître, les maux lyonnais sont toujours les mêmes. L’OL a été bien mieux, bien plus séduisant et il repart malgré tout avec zéro point de son déplacement à Lens (3-2).

Un visage plus offensif et plus séduisant

Pourquoi ? D’abord parce que la formation lyonnais est tombée sur un grand Brice Samba (40e, 58e, 80e, 85e) mais surtout parce que même en se montrant bien plus à l’aise, elle fait encore et toujours des erreurs individuelles qu’elle paie cash. Le match contre Lens n’a pas dérogé à la règle et les Lensois peuvent clairement dire merci à leurs adversaires, car les trois buts ont découlé de trois erreurs.

Dans ce match qu’il est finalement difficile à juger, Jake O’Brien est passé de héros à zéro puis de nouveau héros. Comme face à Rennes, le défenseur irlandais a fait parler sa taille face à la robuste défense lensoise. Au quart d’heure de jeu, il a pris le meilleur sur Danso pour ouvrir le score et valider le bon début de match de l’OL. Pierre Sage, pour sa première sur le banc lyonnais, pouvait avoir le sourire. Sa stratégie en 4-2-3-1 et sa philosophie offensive avec quatre joueurs portés vers l’attaque ont été récompensées par ce but. Seulement, l’OL reste une équipe malade et O’Brien est passé du rire aux larmes en quinze minutes.

Trois buts, trois erreurs individuelles

Sur une erreur d’appréciation, il a remis Saïd, pourtant hors-jeu, en bonne position. L’attaquant ne s’est pas fait prier pour égaliser… On peut trouver à redire sur cette règle, mais l’erreur de l’Irlandais n’a été que la première de la soirée. Au retour des vestiaires, Skelly Alvero a été trop attentiste dans son mouvement et s’est fait prendre par la vivacité de Da Costa. Là encore, le contact est léger, mais dans le sens inverse, un penalty non sifflé aurait été un scandale. Frankowski a mis les Lensois devant sur penalty et on s’est dit que l’OL allait surement couler.

Mais l’état d’esprit a été bien loin de celui affiché ces dernières semaines. Il y a eu une révolte qui s’est caractérisée par l’égalisation d’O’Brien à la 73e minute. Une réaction comme elle était attendue depuis longtemps, mais qui a été réduit au néant une minute après. Nuamah ayant lâché son marquage sur un centre, Frankowski a signé un doublé et permis au RC Lens de s’imposer. L’OL a poussé, mais repart encore avec zéro point. Et aujourd’hui, c’est tout ce dont le club a besoin.