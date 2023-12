OL : Pierre Sage, l’intérimaire séduisant

En attendant de trouver un successeur à Fabio Grosso, la direction de l’OL a temporairement confié les rênes à Pierre Sage, directeur de l’Académie. Un choix sur une courte durée, mais qui séduit un peu partout dans l’environnement lyonnais.

Ça lui a fait "bizarre" jeudi. Dans son bureau à Meyzieu, au sein de l’Académie, Pierre Sage a reçu un appel qui a quelque peu bouleversé sa journée et ses prochains jours. S’il avait pour ambition d’aller voir jouer les équipes de jeunes de l’OL, le directeur du centre a dû revoir ses priorités. Samedi, il sera du côté de Lens sur le banc d’une équipe professionnelle pour la première fois en qualité de coach principal. En un coup de téléphone, il est passé de directeur de l’Académie à entraîneur intérimaire de l’OL pour a minima un match. Une sacrée promotion pour Pierre Sage. "J'ai dit oui automatiquement, a-t-il avoué pour sa première conférence. C'est un devoir d'aider. Je l'ai dit aux joueurs, j'ai l'ambition de les aider. Je vais essayer d'être à la hauteur. Je suis au service de mon club."

Quand la nomination temporaire de Jean-François Vulliez courant septembre avait entraîné quelques critiques, celle de Pierre Sage a remporté tous les suffrages dans l’environnement lyonnais. À 44 ans, il s’est créé une solide réputation au sein de l’OL ainsi que dans l’environnement rhonalpin grâce à ses différentes expériences. Notamment à Bourg-Péronnas pendant cinq ans comme Team Manager avec un huitième de Coupe de France contre l’OM ou à Lyon-La Duchère comme adjoint de Karim Mokkedem. Une expérience remarquée qui va lui ouvrir les portes de l’OL avec les U16 et d’un projet dans lequel il a pu mettre en pratique toutes ces années à observer, noter et développer sa pensée résolument portée vers l’offensive.

Un coach qui apporte de l'importance à l'aspect mental individuel

La révolution à l’Académie, qui a eu ses partisans et détracteurs, mise en place par Jean-François Vulliez porte sa marque et son retour durant l’été pour prendre la suite de son ami n’était que la suite logique. "On avait réfléchi à un plan de route et durant son entretien, Pierre (Sage) avait déjà dans la tête ce plan que l’on s’était fixé et que l’on voulait mettre en place sans qu’on échange avant", nous avait confié Vincent Ponsot. Sur la même longueur d’onde que la direction, Pierre Sage va maintenant passer à un échelon supérieur. Il a déjà gouté au National avec le Red Star d’Habib Beye et son passage n’a laissé que de bons échos en Île-de-France. Décrit comme un mordu de travail et dans l’échange permanent avec son groupe dans le club francilien, Pierre Sage a basé une partie de son apprentissage du coaching sur l’aspect mental du joueur afin de donner le meilleur de lui-même.

C'est ce qui ressort également chez Fares, gardien des U18 de Saint-Priest, et qui a évolué sous les ordres de Sage à Meyzieu. "Humainement c'est une super personne il prend le temps de bien discuter avec chaque membre de l'équipe. C'est un bon coach qui est exigeant avec ses joueurs." Par les temps qui courent à l’OL, ce point ne sera pas de trop pour remonter la pente. "Ce qui change le plus entre la formation et le haut niveau, c’est la relation avec les joueurs. On passe d’un rapport d’adulte à adolescent à une relation d’adulte à adulte, nous confiait l’entraîneur intérimaire en janvier 2022 au moment de son départ au Red Star. Mais pour autant, dans un groupe, certains ont 20 ans, d’autres 30 ans, donc des problématiques différentes émergent. Il faut réussir à individualiser la relation et la manière d’entraîner, tout en gardant une identité collective."

Bercé par les idéaux de Guardiola

En prenant des fonctions de manière intérimaire, Pierre Sage sait très bien qu’il ne peut pas tout révolutionner dans le groupe lyonnais. Néanmoins, il arrive avec ses principes et espère bien en inculquer quelques-uns aux coéquipiers d’Alexandre Lacazette pour casser cette dynamique et contrarier le jeu lensois. "On a deux séances d'entraînement, c'est peu pour beaucoup travailler, a-t-il rappelé. Pour Lens, on a plusieurs options, il faudra faire des choix. Je suis venu avec des idées, et je m'adapte au contexte de l'équipe et de l’adversaire."

Nourri aux préceptes de Pep Guardiola ou encore Marcelo Bielsa, Pierre Sage a clairement une philosophie portée vers l’offensive et la possession du ballon. Elle a été mise en place à l’Académie et nombreux sont les supporters à espérer qu’en cas de bons résultats à Lens et Marseille, l’intérim se transforme en CDD. Car Pierre Sage est la représentation de ce jeu à la lyonnaise dont est orphelin le Parc OL depuis plusieurs années.