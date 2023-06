OL - Académie : Pierre Sage, un choix de raison et d’évidence

Dix-huit mois après son départ, Pierre Sage va faire son retour par la grande porte à l’OL. Ancien entraîneur des U16, il va devenir le nouveau directeur du centre. Un choix comme une évidence au sein de l’Académie.

Après six ans de bons et loyaux services, il va passer la main. Engagé dans la formation du BEPF, Jean-François Vulliez ne pouvait garder la casquette de directeur de l’Académie. S’il continuera en qualité de directeur technique, il assurera avant tout la transition avec son successeur. Un nom bien connu des suiveurs de l’OL en la personne de Pierre Sage.

Après dix-huit mois comme adjoint au Red Star, le formateur revient donc par les grandes portes à l’OL, qu’il avait quitté amer comme il l’avait confié à Olympique-et-Lyonnais en décembre 2021. De l’eau a coulé sous les ponts depuis et le retour de Pierre Sage à la tête de l’Académie est accueilli avec les deux mains dans l’environnement lyonnais.

La tête pensante de la méthodologie mise en place à Académie

S’il ne revient pas forcément dans les éducateurs qui ont compté pour les jeunes pros d’aujourd’hui comme peuvent l’être Cyrille Dolce ou Amaury Barlet, Pierre Sage a imposé sa patte dans la formation lyonnaise. Entraîneur des U16 pendant deux saisons, il avait participé à la nouvelle méthodologie mise en place par l’OL pour son centre. Le voir revenir et prendre la tête de ce projet n’est finalement que le sens de l’histoire, même si entre la théorie et la pratique, il y a un monde.

Pierre Sage a beau avoir donné des conférences publiques depuis son départ de l’OL, mettre les mains dans le cambouis est une tout autre histoire. "Au mois de janvier 2023, nous avons fait un bilan, un des principaux points que l'on en a tirés est que nous étions sur une méthodologie de formation axée sur le collectif et que nous devions davantage individualiser notre parcours de formation, nous a confié Jean-François Vulliez. Nous avions prévu de se réorganiser par rapport à ça. Nous voulons continuer à animer le projet méthodologique en l’ajustant avec Pierre. Il faut une transition, je l’accompagnerai pour que la passation se passe le mieux possible."

Un rôle bien différent de celui de coach

Dans le processus de recrutement du nouveau directeur de l’Académie, l’OL avait établi une short-list de 3-4 noms sur les nombreux CV reçus. Néanmoins, l’échange avec Pierre Sage a fini de convaincre la direction que ce retour était une évidence. Le formateur avait "déjà dans la tête le plan de route que l’on s’était fixé et que l’on voulait mettre en place", assure Vincent Ponsot. Ayant un coup d’avance, l’Aindinois a donc fini de séduire ceux qui pouvaient encore douter. Véritable drogué de tactique, Pierre Sage va connaitre un nouveau rôle, loin des terrains désormais.

Un monde peut-être bien plus compliqué à gérer que celui de s’asseoir sur un banc et tenter de mettre en place une philosophie. Il va devoir gérer tout l’environnement autour des joueurs (agents, familles, etc.) toujours plus omniprésent et surtout assurer cette transition vers une méthodologie plus individualisée. "À partir des U16 (catégorie qui va disparaitre), il y aura un accompagnement athlétique et social important, permettant au joueur d’avoir des objectifs personnels en fonction de ses besoins pour le mettre dans le meilleur contexte sportif, familial et individuel, poursuit Vuillez. Cela permet au joueur d’être serein dans son évolution et dans son projet." Ce virage a déjà été entamé avec un système éducatif adapté permettant de dégager plus de temps aux joueurs pour travailler leurs points faibles et forts.

Avec une Académie portée aux nues à l’image des six joueurs lyonnais présents chez les Espoirs, la formation reste le pilier essentiel de l’OL. Avec la descente en National 3, l’objectif est désormais de ne pas voir l’écart avec le groupe professionnel devenir trop grand. L’intégration à Eagle Football et la probable synergie entre les clubs pourrait aider. Histoire de pouvoir toujours avoir de belles histoires à raconter comme l’ascension de Bradley Barcola cet hiver.