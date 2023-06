OL : Sage directeur de l’Académie, Vulliez directeur technique

Après six ans à la tête de l’Académie, Jean-François Vulliez va laisser la place à Pierre Sage. Il sera directeur technique pour assurer la transition avec son successeur et aura d'autres missions.

Retour aux sources pour Pierre Sage ! Malgré un contrat allant jusqu’en juin 2024 avec le Red Star, l’entraîneur adjoint d'Habib Beye a fait le choix de rentrer à la maison. Comme annoncé sur le site Olympique-et-Lyonnais il y a une semaine, Sage vient d’être nommé à la tête de l’OL Académie à partir de la rentrée.

Parti il y a un an et demi pour tenter l’aventure comme coach adjoint après avoir eu les U16 lyonnais, Pierre Sage revient par la grande porte au sein du club lyonnais et va prendre la suite de Jean-François Vulliez. Les deux hommes se connaissent bien pour avoir déjà collaboré sur la méthodologie mise en place au centre ces dernières années et vont continuer de travailler ensemble.

Vulliez va commencer son BEPF

S’il quitte sa casquette de directeur du centre de formation, Vulliez va malgré tout continuer à occuper un poste de directeur technique au sein de l’Académie. Un poste "à court terme" comme il l’a confié à Olympique-et-Lyonnais ce mercredi afin "d’assurer la transition avec Pierre Sage" et que ce dernier assimile tous les rouages d’un directeur de centre.

En laissant la tête de l’Académie à Sage, le Haut-Savoyard va logiquement se rapprocher des terrains dans le cadre de sa formation pour le BEPF. "J’aurais pu rester encore 10 ans, dans le confort, mais pour dynamiser le projet de formation, il faut se dire que c’est peut-être le bon moment de commencer une nouvelle carrière."