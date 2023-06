OL - Académie : Pierre Sage sur le retour ?

Parti du côté du Red Star il y a un peu plus d’un an, Pierre Sage devrait faire son retour à l’OL. L’adjoint d’Habib Beye en Île-de-France serait le favori pour prendre la succession de Jean-François Vulliez si ce dernier vient à quitter ses fonctions de directeur de l’Académie.

Il faudra attendre lundi et les annonces de Jean-François Vulliez mais il va y avoir du changement au sein de l’Académie. Cela a déjà commencé avec la nomination de Jérémie Bréchet à la tête des U19 et Pierre Chavrondier comme adjoint de Gueïda Fofana. Elles ne seront pas les seules. Avec Amaury Barlet qui devrait très certainement monter d’une catégorie, le poste de coach des U17 est encore vacant et Jean-François Vulliez pourrait bien profiter du moment avec la presse pour annoncer le successeur. Lui-même sera-t-il toujours le directeur de l’Académie ?

Sochaux souhaitait attirer le duo Beye - Sage

Ayant été retenu pour la formation du BEPF, le Haut-Savoyard doit prendre en main une équipe ou faire partie d’un staff pour pouvoir passer ses diplômes. Une double casquette semble difficilement supportable et plusieurs noms reviennent pour prendre la suite. L’un est d’ailleurs bien connu des suiveurs de l’Académie, en la personne de Pierre Sage. Ce dernier était à la tête des U16 de l’OL jusqu’au 31 décembre 2021 avant de mettre les voiles vers le Red Star.

Son binôme avec Habib Beye a fonctionné au point de séduire certains clubs, mais le duo va prendre des chemins différents. D’après les informations d’Olympique-et-Lyonnais, Sochaux avait avancé ses pions pour le poste de coach avec le consultant Canal Plus, les Franc-Comtois souhaitant avant tout miser sur le duo. Or, la possibilité de pouvoir prendre en charge l’Académie et revenir par la grande porte à l’OL a fait revoir ses plans à Pierre Sage.