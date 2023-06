Mercato : Djidji sur les tablettes de l'OL ?

Koffi Djidji, défenseur du Torino, contre la Lazio (Photo by Marco BERTORELLO / AFP)

Koffi Djidji serait sur les tablettes de l'Olympique lyonnais. L'ancien joueur de Nantes évolue au Torino depuis 2018.

En difficulté défensivement cette saison, l'OL va vouloir renforcer son arrière-garde. En fin de contrat au 30 juin prochain, Koffi Djidji est un profil qui intéresserait dans le Rhône. Selon le scout Ignazio Genuardi, ex-spécialiste mercato pour différents médias, l'ancien Canari n'aurait pas trouvé d'accord avec le Torino et pourrait s'engager librement avec l'OL au 1er juillet. L'Équipe avait annoncé, au début du mois de mai dernier, que le club turinois avait fait une offre de prolongation, laissée sans réponse par le natif de Bagnolet.

Une recrue d'expérience à moindre coût

Arrivé en Serie A à l'été 2018, Koffi Djidji a vécu deux premières saisons contrastées au Torino. Après une année en prêt à Crotone, le défenseur s'est imposé comme un titulaire et sort d'une saison pleine. Le joueur de 30 ans a joué 36 matchs toutes compétitions confondues et a inscrit un but face à l'AC Milan lors d'une victoire 2-1 au Stadio Olimpico. Le profil de Koffi Djidji, passé par Nantes (2011-2019) pourrait correspondre aux attentes de Laurent Blanc qui réclame des joueurs d'expérience. Son arrivée ne devrait pas être onéreuse, ce qui devrait aussi convenir à John Textor.