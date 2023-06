Selon le quotidien catalan Sport, Samuel Umtiti se rapprocherait d'un retour à l'OL. Barcelone réclamerait quatre millions d'euros.

La rumeur Samuel Umtiti n'a pas fini de faire parler du côté de Lyon. D'après le quotidien catalan Sport, l'international français se rapprocherait d'un retour à l'OL. Cette arrivée serait conditionnée à un départ du jeune Castello Lukeba. L'avenir du défenseur central de 20 ans est incertain entre une prolongation au point mort et une valeur marchande que l'OL ne peut négliger.

Un renfort d'expérience

Après quatre saisons de calvaire, Samuel Umtiti a enfin retrouvé les terrains avec Lecce. En Italie, l'ancien Lyonnais a pu jouer 25 matchs de championnat, total qu'il n'avait plus dépassé depuis ses deux premières saisons au FC Barcelone. Son passage a d'ailleurs convaincu plusieurs clubs de Serie A puisque l'Inter et l'AS Roma seraient intéressés par le Gone. Cependant, les Romanisti pourraient s'éloigner de la piste suite à la probable arrivée d'Evan Ndicka, lui aussi défenseur central gaucher.

Le FC Barcelone ne réclamerait que quatre millions d'euros, Xavi ne comptant pas sur un retour du Français. Après les propos d'Alexandre Lacazette sur son ancien coéquipier, le remplaçant de Lukeba parait tout trouvé. "C’est un rêve de rejouer avec lui. Il a démontré à tout le monde qu’il est de retour, que son corps le suit" avait-il déclaré au micro de Canal +. Un renfort d'expérience à maigre coût, ce qui devrait mettre d'accord John Textor et Laurent Blanc.