Face à la polémique déclenchée par les propos de Gérard Collomb, les protagonistes de Montpellier - OL en 2003 (1-1) nient tout arrangement.

Une déclaration fausse et c’est tout le monde du football français qui s’embrase. En ayant un trou de mémoire et en portant l’accusation d’un possible arrangement entre Montpellier et l’OL (1-1) en 2003, Gérard Collomb a mis le feu aux poudres. Son anecdote sur Jean-Michel Aulas pour lui rendre hommage est en train de se retourner contre l’ancien maire de Lyon.

Il faut dire que les événements racontés ne reflètent pas vraiment la réalité du moment en 2003. Quand Gérard Collomb avance que les deux clubs s’étaient mis d’accord pour un nul qui arrangeait tout le monde à une journée de la fin, le contexte était bien différent.

Monaco, Sedan et Le Havre ont arrangé l'OL et Montpellier

Avec trois points d’avance sur Monaco, l’OL ne pouvait se permettre de perdre des points en route au risque de voir les Monégasques se rapprocher en cas de victoire. Même chose pour les Montpelliérains qui jouaient leur survie dans l’élite. Ce n’est finalement que l’avancée des résultats sur les autres terrains qui ont poussé l’OL et Montpellier à lever le pied à 20 minutes de la fin avec le score de 1-1 et de faire tranquillement tourner en attendant le coup de sifflet final.

Après Sidney Govou, Cédric Barbosa, milieu du MHSC à l’époque, confirme la thèse selon laquelle les deux clubs ont joué avec le frein à mains en fin de match. "On savait avec les résultats des autres équipes qu'un match nul nous suffisait, a-t-il déclaré dans L’Equipe. Je n'ai jamais eu d'information au sujet d'un arrangement. On avait les résultats sur le banc de touche. C'est humain que le match ne se passe pas de la même façon. Ça arrive pour d'autres matches aujourd'hui et c'est normal."