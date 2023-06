Fidèle de Gerland quand il était maire de Lyon, Gérard Collomb a raconté une anecdote croustillante sur Jean-Michel Aulas et un match de l'OL à Montpellier en 2003.

Voilà plus d'un mois que Jean-Michel Aulas n'est plus le président de l'OL. Depuis début mai, les hommages se multiplient dans le monde du sport, mais aussi de la politique. Fidèle parmi les fidèles, Gérard Collomb a livré une anecdote sur les coulisses d'un match entre le club lyonnais et Montpellier en 2003. Selon l'ancien maire de Lyon, les deux présidents se seraient arrangés pour que le match finisse sur un nul (1-1).

Le partage des points arrangeait les deux équipes

Le 20 mai 2003, Montpellier reçoit l'OL à la Mosson. Au coup d'envoi, les hommes de Paul Le Guen ont trois points d'avance sur Monaco alors que Montpellier doit confirmer son maintien. Après l'ouverture du score de Bamogo (1-0, 14e), Juninho égalise (1-1, 27e). Dans le même temps, les Monégasques sont en train de perdre à Guingamp.

Selon Gérard Collomb, Louis Nicollin et Jean-Michel Aulas se seraient entendus pour que le score en reste là en fin de match. C'était sans compter sur Juninho, qui tire sur la barre dans les dix dernières minutes. "En tribunes, Jean-Michel était fou de rage, se souvient l'ancien ministre de l'Intérieur dans les colonnes de Lyon Décideurs. Il a tout de suite voulu le faire sortir du terrain. Trois minutes plus tard, Juninho était sur le banc". À la fin du match, Lyon est bien champion et Montpellier peut fêter son maintien. Les deux présidents n'ont, par ailleurs, jamais caché leur amitié tout au long de leur règne.