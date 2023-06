Opposé au Panama, mardi, le Maroc de Laaziri s'est incliné aux tirs au but (1-1, 9-8 t.a.b) et ne se qualifie pas pour les demi-finales.

Remplaçant lors du premier match face, Achraf Laaziri avait vu ses coéquipiers s'incliner face au Japon (2-1). Le Lyonnais a entamé la seconde rencontre contre la Côte d'Ivoire et avait permis à son équipe de s'imposer (1-0) en faisant une passe décisive. Mohamed Ouahbi a décidé de reconduire le latéral, à gauche d'une défense à quatre, pour le dernier match de la poule face au Panama, leader avant les rencontres de la journée.

77 minutes pour le Laaziri

Les U20 du Maroc débutent bien la partie. À la onzième minute, après une perte de balle de la défense panaméenne, Ziani a servi Raihani qui a conclu (1-0, 11e). À l'heure de jeu, La Marea Roja égalise grâce à un coup franc surpuissant d'Orelien (1-1, 67e). Dix minutes plus tard, Achraf Laaziri sort. Le joueur de l'OL verra, du banc, son équipe perdre aux tirs au but (9-8). Le Panama se qualifie et affrontera les U23 de l'Australie en demi-finale. Le Maroc jouera face au Venezuela pour la 7e place du tournoi.