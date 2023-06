Dans le groupe C du tournoi Maurice Revello, Achraf Laaziri et le Maroc affrontent le Panama ce mardi à 17h30. Le latéral de l’OL est titulaire.

Sur le banc lors du premier match de poule, Achraf Laaziri avait vu ses coéquipiers s'incliner face aux U19 du Japon (2-1). Les U20 Marocains avaient donc une obligation de résultat lors de cette seconde rencontre, face à l'équipe U23 de la Côte d'Ivoire. Aligné sur le côté gauche d'une défense à quatre, Laaziri a joué la totalité du match contre les jeunes Éléphants. À la 21e minute, il a trouvé Salim El Jebari plein axe, qui, après une sublime enchaînement, a déclenché une frappe surpuissante qui a fini au fond des filets du gardien ivoirien (1-0). Le score en restera là et les Lions de l'Atlas se replacent donc dans la course aux demi-finales.

Laaziri titulaire face au Panama

Avec une passe décisive et une victoire au compteur, Achraf Laaziri enchaîne donc dans le dernier match de poule face aux U23 du Panama. Les jeunes joueurs de La Marea Roja sont leaders du groupe après leur victoire face au Japon, ce samedi (2-0). Une occasion pour le latéral lyonnais de se faire remarquer et de rejoindre Bengui, Sarr et Kumbedi dans le dernier carré du tournoi.