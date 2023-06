La France s'est qualifiée pour les demi-finales du tournoi Maurice Revello après une victoire face au Vénuzuela (1-1, 3-2 t.a.b). Bengui, Sarr et Kumbedi étaient titulaires.

La France était sous pression. Après la victoire de l'Arabie Saoudite face au Costa Rica (0-0, 3-2 t.a.b), un peu plus tôt dans la journée, les joueurs de Bernard Diomède se devaient de répondre présents face au Venezuela. Cette rencontre était l'affiche de la finale de la précédente édition du tournoi Maurice Revello, remporté par les Français (2-1). Pour l'occasion, le champion du monde 1998 aligne une attaque Housni, Tel, Ben Seghir, ainsi que les trois Lyonnais Bengui, Sarr et Kumbedi.

Dès les premières minutes, l'attaquant monégasque bute sur Frankarlos Benitez, le gardien vénézuélien. Sur le corner qui suit cette occasion, les Sud-Américains ouvrent le score sur une contre-attaque éclaire, conclut par Andres Romero (0-1, 11e). Les jeunes bleus se cassent les dents sur une équipe du Venezuela très engagée. Ils rentrent aux vestiaires en étant menés par le plus petit des scores. À l'heure de jeu, Bernard Diomède change de système et Mamadou Sarr laisse sa place à Ayman Aiki, un profil plus offensif. En toute fin de match, Mathys Tel égalise (1-1, 88e) et permet à son équipe d'aller aux tirs au but. Lors de cette séance, Bengui fait deux arrêts (3-2 t.a.b). Il offre la première place à l'équipe de France qui verra donc les demi-finales.

Les Français devront attendre le classement final des autres poules afin de connaître leur adversaire pour le dernier carré.