Après une mauvaise entrée en matière, l’équipe de France U18 s’est bien reprise contre le Costa Rica (3-1). Saël Kumbedi, Mamadou Sarr et Justin Bengui (OL) étaient tous trois titulaires.

La réaction d’orgueil attendue a été au rendez-vous. Après la contreperformance contre l’Arabie Saoudite en match d’ouverture (2-2, 5 tab 6), l’équipe de France U18 a parfaitement réagi face au Costa Rica jeudi en fin d’après-midi. Mis sous pression par leur premier match, les Bleuets ont répondu avec la manière dans une poule A totalement relancée désormais. Avant la dernière journée qui se disputera dimanche, les quatre nations (France, Arabie Saoudite, Venezuela et Costa Rica) se tiennent dans un mouchoir de poche.

Grâce à sa belle victoire (3-1), la France a pris les commandes avec quatre points, mais sait ce qu’elle doit faire dans sa confrontation dominicale contre le Venezuela. Gagner pour être certaine d’accéder aux phases finales et d’avoir encore une chance de conserver son titre. Après une formation remaniée lundi, Bernard Diomède est revenu à un peu plus de classique jeudi avec notamment les titularisations de Warren Zaïre-Emery ou encore Ilyes Housni.

L’attaquant du PSG s’est d’ailleurs offert un doublé (18e, 56e) quand Eliesse Ben Seghir (AS Monaco) a tué les espoirs costaricains en fin de match (89e). Dans cette victoire française, les trois joueurs de l’OL retenus (Kumbedi, Sarr et Bengui) par le sélectionneur ont été titulaires et ont joué tout le match. Comme à son habitude, Saël Kumbedi a trouvé le moyen de se faire sanctionner d’un carton jaune juste avant la mi-temps (44e).