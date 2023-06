Maillon indispensable de l’OL dominant des années 2000, Sidney Govou est aujourd’hui un observateur critique du club lyonnais. L’ancien ailier a des doutes sur la stratégie mise en place par John Textor.

On ne peut pas vraiment lui reprocher de ne pas dire ce qu’il pense. Bien que son envie de prendre la succession de Juninho comme directeur sportif ait été tout sauf un secret de polichinelle, Sidney Govou est plutôt du genre à dire le fond de sa pensée quand il s’agit de parler du club lyonnais. Son passé glorieux entre Rhône et Saône peut lui donner une certaine légitimité, mais à l’image des anciens du club, la situation lyonnaise le peine. Incapable de gagner le moindre titre depuis maintenant onze ans, l’OL patine dans la semoule sans que l’on sache réellement quand s’arrêtera cette longue traversée du désert.

Les supporters, dans leur amour du blason, espèrent forcément dès la saison prochaine. Sidney Govou également. Néanmoins, la stratégie qui est en train de se dessiner n’est pas forcément pour rassurer le vice-champion du monde 2006. "J’ai toujours un doute sur les mecs qui investissent autant. Je me demande pourquoi. Si j’achète une voiture, ce n’est pas pour la laisser au garage, sauf si je suis con ou un collectionneur. Si tu achètes un club de foot, c’est que tu as des ambitions, avance l'ancien Lyonnais dans So Foot. Et dans le cas de Textor, je n’arrive pas à voir lesquelles."

"Une impression de très court terme"

Le nouvel actionnaire majoritaire de l’OL Groupe a pourtant bien posé les bases de son projet : ramener le club lyonnais en haut du football français et retrouver l’Europe. Un discours bateau afin de séduire le plus grand nombre, mais il en faut plus pour convaincre Sidney Govou. Le septuple champion de France sait trop bon combien il est difficile de gagner et de rester au sommet pour ne se fier qu’à des paroles. Malgré une stratégie basée en grande partie sur la data et le scouting, deux moyens "déjà utilisés par tout le monde, mais dont Aulas refusait l'utilisation", John Textor n’est pas aussi clair que ses longues conférences ne le laissent paraitre.

Comme on dit, il va falloir payer pour voir. En espérant que ça ne porte pas préjudice à la santé de l’OL. "Tous les présidents vont te dire qu’ils veulent former des joueurs qui partent dans des grands clubs européens et qu’en même temps, ils veulent gagner. Il n’y a qu’au PSG qu’on ne dit pas ça. Là, à l’OL, l’objectif final, je ne sais pas ce que c’est. Ce qui me fait peur, c’est que j’ai l’impression que ça pourrait être du très court terme. Et derrière, ça risque d’être compliqué, surtout si tu ne gagnes pas."