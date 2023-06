Ayant décidé de ne pas prolonger à l’OL, Catarina Macario reste malgré tout en Europe. L’Américaine s’est engagée ce vendredi avec Chelsea.

Elle avait été un pari sur l’avenir et un gros coup de Jean-Michel Aulas à l’hiver 2021. En attirant Catarina Macario à l’OL, le président d’alors souhaitait faire de l’Américaine l’une des stars de la formation lyonnaise pour les années futures. L’exercice 2021-2022 et le rôle prépondérant qu’a joué Macario (23 ans) dans le double sacre en championnat et en Ligue des champions avait donné raison au président Aulas. Et puis une rupture des ligaments croisés lors de la dernière journée a changé la donne.

Devant d’abord revenir pour février, Macario a ensuite vu Sonia Bompastor repousser la date à mars pour finalement ne jamais revoir l’Américaine avec le maillot lyonnais. Ses pleurs sur le terrain Gérard Houllier le 1er juin 2022 resteront comme les dernières images de Macario sur le rectangle vers avec l’OL. Jean-Michel Aulas a bien essayé de convaincre l’internationale américaine de prolonger l’aventure, mais cette dernière a pris fin en même temps que JMA remettait une plaque hommage à Macario lors du dernier match contre Reims au Parc OL.

Ayant choisi de ne pas aller plus loin que les deux saisons et demi jouées entre Rhône et Saône, Catarina Macario s’est engagée ce vendredi avec Chelsea. L’attaquante a signé un contrat de trois ans avec le club londonien où elle portera le numéro 9. Dans la cité londonienne, elle retrouvera une ancienne coéquipière à l’OL en la personne de Kadeisha Buchanan.