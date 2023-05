Macario (OL) forfait pour la Coupe du Monde avec les États-Unis

Catarina Macario lors de la rencontre des Etats-Unis face à la République tchèque (Photo by RONALD MARTINEZ / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)

Blessée depuis presque un an maintenant, Catarina Macario (OL) a annoncé son forfait pour la Coupe du Monde 2023 en Austalie et Nouvelle-Zélande.

Dans un message publié sur ses réseaux sociaux, la milieu de terrain de l'Olympique lyonnais, Catarina Macario a révélé mardi son forfait pour la Coupe du Monde prévue cet été. Pour rappel, l'Américaine s'était blessée au ligament croisé en juin 2022 pour le dernier match de la saison précédente avec l'OL. Depuis, elle subit une longue rééducation au Qatar pour soigner son genou droit. "Je suis éternellement reconnaissante à l'hôpital orthopédique et sportif d'Aspetar pour m'avoir toujours soutenu et guidé dans ma rééducation."

Ne pas jouer avec sa santé

Même si la joueuse avoue s'entraîner chaque jour pour revenir au niveau, elle a préféré être lucide et ne pas prendre de risques qui mettraient en danger sa santé. "Le désir de revenir jouer pour mon club et mon pays a motivé mon entraînement et nourri ma vie de tous les jours. Cependant, le plus important pour l'instant est ma santé et le fait d'être en forme et prête pour ma prochaine saison en club", a-t-elle déclaré dans son message.

Ce ne sera pas entre Rhône et Saône puisque Sonia Bompastor a acté son départ. Le match de sa blessure contre Issy en juin dernier restera donc comme le 29e et dernier de Macario avec l'OL. En attendant d'être complètement sur pied, la joueuse offensive va soutenir Lindsey Horan et ses compatriotes dans l'espoir de conserver le titre mondial acquis en 2019 en France.