L’OL à la bataille avec l’OM pour un joueur de la Lazio ?

John Textor lors d’une conférence de presse en mai 2023 (Photo by JEFF PACHOUD / AFP)

Souhaitant investir cet été pour retrouver le haut du classement, John Textor avance ses pions. D’après la presse italienne, l’OL fait partie des courtisans de Luis Alberto, évoluant à la Lazio Rome depuis 2016.

Il y a beau y avoir un flou artistique au niveau de l’organigramme lyonnais (Cheyrou ? Ponsot ?), John Textor ne veut pas rester les bras croisés. Le nouveau président de l’OL veut redonner son lustre d’antan au club lyonnais et a annoncé vouloir investir cet été pour retrouver les sommets. Avec ou sans Europe, il sera plus ou moins compliqué d’attirer certaines pistes, mais l’été s’annonce quoi qu’il arrive chaud entre Rhône et Saône. Le marché des transferts va officiellement ouvrir le 10 juin prochain, mais en coulisses, c'est déjà l’effusion avec des intérêts par-ci, par là.

46 buts et 67 passes en 261 matchs

Le dernier en date concernant l’OL provient d’Italie. Il ne s’agit pas de Samuel Umtiti, qui n’a pourtant pas manqué de rappeler son envie de rejouer avec Alexandre Lacazette, mais de la capitale romaine. D’après le Corriere dello Sport, le club lyonnais fait partie de ceux venus aux renseignements concrets pour Luis Alberto. L’Espagnol plairait d’ailleurs beaucoup en France puisque l’OM et l’AS Monaco seront également sur le coup pour le mercato estival. Sous contrat jusqu’en 2025 avec la Lazio, Luis Alberto (30 ans) est une valeur sûre au milieu de terrain de la Serie A qu’il a rejointe en 2016. Cette saison, il a disputé 42 matchs avec les Laziale (6 buts et 7 passes). Reste désormais à savoir à quel prix le club romain souhaite discuter pour un joueur dont la valeur marchande est estimée à un peu moins de 20 millions d’euros par le site Transfermarkt.