Face aux différentes polémiques liées au trajet des clubs, la SNCF a choisi d’organiser une réunion avec différents acteurs du monde sportif. Un échange afin de trouver des solutions pérennes dans le futur.

La polémique du "char à voile" au début de la saison avec le déplacement du PSG à Nantes en avion avait déclenché de vives contestations. Le reportage de "Complément d’enquête" sur le voyage de l’OL à Marseille en novembre dernier et notamment la venue de Jean-Michel Aulas dans un deuxième jet privé avait également eu pour effet de faire réagir. Le club lyonnais avait défendu sa position, mettant en avant certaines difficultés logistiques pour se rendre dans la cité phocéenne et surtout une offre SNCF loin de répondre au cahier des charges d’un club de football.



Ce message, la société ferroviaire semble l’avoir entendu puisqu’elle a récemment organisé une réunion comme avancé par RTL. Des clubs de football dont l’OL ont été conviés ainsi que certains représentants du rugby ou de handball. L’objectif était de "parler train" et d’échanger sur des solutions durables à l’avenir pour privilégier le train plutôt que l’avion, bien plus polluant.

Pas de voyage en train après minuit

Face aux doutes liés particulièrement à la sécurité et avancé par l’OL pour le déplacement à Marseille, la SNCF a mis en place une offre sur-mesure pour les clubs avec tout un package sécurité qui permet une surveillance, à bord, aux abords, ainsi que par vidéosurveillance et avec du personnel dédié notamment grâce à la sûreté ferroviaire. Une façon de séduire et de rassurer qui n’enlèvera pas la question des horaires.

La société est restée ferme sur le fait de ne pas faire circuler un TGV entier après minuit. Pour les matchs du vendredi ou dimanche soir, il faudra donc trouver une autre solution. Néanmoins, la SNCF aurait assuré vouloir anticiper au maximum les calendriers afin d’offrir des solutions sur-mesure. Là encore, les programmations tombant généralement un mois avant, difficile de pouvoir tout anticiper, le déplacement de l’OL à Lille un vendredi au lieu d’un dimanche il y a quelques mois ayant montré qu’il était difficile de tout prévoir à l’avance…