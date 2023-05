Junya Ito (Reims) à la lutte avec Nicolas Tagliafico (OL) (Photo by FRANCOIS LO PRESTI / AFP)

Face à Reims, l'OL n'a réussi à s'imposer qu'une seule fois depuis 2016. La dernière victoire remonte au 29 novembre 2020 (3-0).

Ce samedi à 21 heures, l'Olympique lyonnais reçoit l'une de ses bêtes noires dans le championnat de France. Depuis 2016, l'OL n'a gagné qu'une seule fois contre le Stade de Reims en neuf rencontres. Derrière ces chiffres se cache une victoire le 29 novembre 2020 (3-0) à Décines. Sinon, il faut remonter au 3 octobre 2015 avec une rencontre dans le mythique stade de Gerland pour voir s'imposer les Rhodaniens (1-0). Depuis, les Gones affichent un bilan de 3 défaites, 5 matchs nuls et 1 victoire. À noter que durant les saisons 2016-2017 et 2017-2018, le club champenois évoluait en Ligue 2 et n'a donc pas affronté l'OL.

Et le match aller ?

Le premier rendez-vous de la saison entre les deux équipes n'a tourné à l'avantage d'aucune d'entre elles. À Auguste-Delaune, les deux formations se sont quittées sur le score de 1-1. L'affiche avait eu lieu le 28 août dernier pour le compte de la 4e journée de Ligue 1. Pour le groupe alors dirigé par Peter Bosz, Moussa Dembélé avait été le buteur, tandis que pour Reims, c'est le Japonais, Junya Ito qui avait marqué.