Au début de la saison, Jean-Michel Aulas avait mis en avant la volonté de voir l’OL avoir une meilleure emprunte écologique. Un reportage de Complément d’Enquête est venu mettre à mal ce désir mais le club lyonnais assure tout faire pour limiter au maximum ses déplacements en avion. Mais les contraintes poussent parfois à ne pas avoir le choix.

Le fameux "char à voile" de Christophe Galtier avait mis le feu aux poudres au début de la saison. À cause d’un déplacement à Nantes en avion privé, le PSG avait créé la polémique et les propos de son entraîneur ainsi que de Kylian Mbappé n’avaient pas arrangé les choses. Face à cette polémique, Jean-Michel Aulas s'était positionné en défenseur de l’écologie et de la diminution de l’empreinte carbone. Une position qui peut se comprendre puisque le club lyonnais s’est forgé une réputation dans l’énergie renouvelable depuis son installation à Décines et certains projets comme ceux des panneaux photovoltaïques. En assurant que son club allait miser le plus possible sur le TGV ou le bus quand cela était possible, le président Aulas avait montré l’exemple.

Seulement, cette posture se retourne contre lui depuis l’apparition d’une séquence d’un reportage à venir (jeudi) de l’émission Complément d’Enquête sur France 2. Cette dernière s’est notamment intéressée au voyage des hommes de Laurent Blanc à Marseille en novembre dernier. Un déplacement effectué en jet privé plutôt qu’en TGV alors que les deux villes ne sont séparées que par deux heures de trajet. Face à la polémique, l’OL, contacté par Olymique-et-Lyonnais.com, a décidé de réagir et assure que les conditions ne sont pas réunies pour effectuer un tel voyage en train. Face à l’historique entre les deux clubs, la question de la sécurité s’est posée. Avec une gare Saint-Charles située en plein milieu de la cité phocéenne, le trajet en bus entre la gare et le Vélodrome est loin d’être une partie de plaisir. D’où ce choix d’atterrir à Marignane et d’effectuer un trajet véhiculé bien plus sécurisé.

Des offres de la SNCF pas en adéquation avec le calendrier

Cet exemple de déplacement n’est forcément pas le seul qui est reproché au club lyonnais. Seulement, ce dernier se défend de ne pas y mettre du sien, bien au contraire. Le club lyonnais, dont le directeur de la communication est un ancien journaliste d’investigation spécialisé dans la mobilité, a fait de l’écologie un de ses projets importants. L’heure est donc à l’étonnement dans les bureaux de Décines alors que l’équipe de Complément d’Enquête a été reçue et a eu à sa disposition tous les documents, devis et échanges avec la SNCF pour trouver une solution durable et écologique. Et c’est bien là que le bât blesse. Quand les clubs ont la volonté de se trouver une âme écologique, les contraintes sont nombreuses.

À l’OL, l’histoire du coût a rapidement été mis de côté afin de joindre les actes aux paroles. Pourtant, dans les faits, prendre un avion privé est bien plus économique financièrement parlant que privatiser un wagon ou un train complet. De deux à quatre fois moins cher. Mais là n’est pas la question. Comme l’avait souligné Christophe Galtier quelques semaines après la polémique du "char à voile" et appuyé par Jean-Michel Aulas, les offres de la SNCF ne sont pour le moment pas adaptées au sport de haut niveau. Chaque saison, l’OL se fixe un nombre de matchs prioritaires afin d’éviter de prendre l’avion. En 2022-2023, ils étaient au nombre de cinq (Auxerre, Clermont, Montpellier, Lille, PSG), les autres ayant un temps de trajet en train supérieur à 4h.

Le bus, la solution la plus simple aujourd'hui

Problème, malgré son histoire et sa renommée, l’OL n’a pas encore le pouvoir de privatiser une ligne et des horaires qui lui conviennent pour rendre ce projet écologique possible. Les discussions et négociations sont constantes avec l’entreprise de chemin de fer, mais les contraintes sont aujourd’hui bien trop nombreuses. Dans sa volonté de réduire son empreinte écologique, le club lyonnais avait pour ambition de se rendre à Lille par la voie du train pour la 27e journée de Ligue 1. Pour ça, il aurait fallu privatiser un train ou wagon en décembre dernier, comme le veut la SNCF.

Un délai trop lointain alors que la programmation des matchs ne se fait généralement que trois semaines avant. En fixant ce choc face aux Dogues vendredi (21h), la LFP a rajouté un problème en plus alors que les dirigeants lyonnais avaient anticipé sur une programmation le dimanche. Entre temps de récupération, horaires inadaptés et sécurité, l’OL ne désespère pas de trouver au fil des saisons une solution durable. Malheureusement, à l’heure actuelle, un avion privé semble proposer moins de contraintes logistiques. Tout comme le bus. Les déplacements à Montpellier et Auxerre ont montré toute la flexibilité que pouvait avoir le groupe de Laurent Blanc avec ce moyen de transport. Avec toujours ce souci de la récupération dans un coin de la tête.