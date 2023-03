OL : Laurent Blanc, l'heure des questions ?

Dimanche, l’OL a concédé le nul face à Lorient (0-0). Désormais 10e, le club lyonnais n’arrive pas à remonter la pente. Quatre mois après son arrivée, Laurent Blanc tente tant bien que mal d’imposer des idées, qui ont du mal à se traduire sur le terrain.

Qu’il semble loin le temps où Laurent Blanc n’avait presque pas besoin de sortir les mains des poches pour pouvoir mener son équipe au succès. Il y a très exactement sept ans. Au PSG, le coach français avait la possibilité de laisser son groupe dans de l’auto-gestion avec les leaders que pouvaient être Zlatan Ibrahimovic ou encore Thiago Motta. Cette époque est bien révolue puisqu’à l’OL, Blanc a endossé un tout autre costume : celui de post-formateur. Il l’a avoué lui-même, les séances de vidéo sont bien plus nombreuses pour expliquer à des jeunes des positionnements et erreurs sur le terrain. Un travail qui devrait être fait à l’Académie, mais la jeunesse de son effectif le pousse à jouer ce rôle.

En a-t-il vraiment l’étoffe ? Le pedigree du coach n’est plus à faire, mais c’est bien la première fois qu’il se retrouve dans cette position et, à l’image de l’OL, Blanc semble marcher sur des œufs. "Il n’a pas fait un audit avant d’arriver ? Quand tu signes quelque part, tu te renseignes, tu regardes où tu débarques. Il savait où il mettait les pieds, il a peut-être fait des demandes qui n’ont pas abouti avec le numéro 6, mais à un moment donné, tu sais où tu vas, a déclaré Nicolas Puydebois sur le plateau de Tant qu’il y aura des Gones, lundi. Tu sais que l’OL est un club formateur, qu’il y a des jeunes du centre qui vont jouer, que l’effectif est jeune."

Blanc a la qualité de mettre des mots sur les maux

La jeunesse, probablement le fil conducteur de ces cinq premiers mois passés entre Rhône et Saône pour Laurent Blanc. S’il vante les qualités de ses joueurs, l’entraîneur lyonnais paraît parfois désabusé devant certains comportements sur le terrain. Plus que des gestes d’agacement ou autre, c’est bien sur des situations de jeu que Blanc donne l’impression de tomber des nues. La jeunesse, une excuse qui reste aujourd’hui le meilleur plan de l’OL pour tenter de terminer une saison de la meilleure façon possible avec notamment cette demi-finale de Coupe de France. Seulement, peut-on lui incomber tous les maux lyonnais ? Clairement non et Laurent Blanc n’est pas forcément exempt de tous reproches. Il n’est là que depuis cinq mois certes, mais y a-t-il eu une vraie (r)évolution ?

En voulant s’appuyer sur des cadres au placard à son arrivée, l’ancien coach de Bordeaux et du PSG souhaitait de l’expérience. Ce pari a été raté avec Jérôme Boateng, Houssem Aouar. Pourtant, le statut semble toujours passer au-dessus à l’image de l’entrée du milieu de terrain dimanche après trois semaines d’absence quand le jeune El Arouch avait été plutôt convaincant contre Grenoble. L’heure n’est pas à dire que tout est rose avec la jeunesse, mais quel est le message envoyé quand les deux changements opérés sur cinq possibles contre Lorient le sont avec deux joueurs en fin de contrat dans trois mois, qui ne sont plus concernés par le projet et surtout pris en grippe par le public ? "A Nice, à Reims ou même Lorient de ce qu’on a vu dimanche, on ne fait pas jouer les statuts parce qu’il a un contrat de 500 000€ ou parce qu’il vient de tel grand club. Je n’ai rien contre Laurent Blanc, mais c’est le football d’il y a 15 ans. Il faut un plan de jeu."

Des choix tactiques qui interrogent

La prestation dominicale a été plus qu’insipide et voir "l’OL faire le match qu’il fait contre Lorient, voir l’OL 10e n’a rien d’étonnant quand tu vois la dégringolade sportive depuis 10 ans." Laurent Blanc tente de faire contre mauvaise fortune bon cœur avec l’effectif qu’il a en sa possession, mais ce ne doit pas être une excuse. À l’heure actuelle, la stratégie tactique est à l’image de celle qui peut se retrouver dans les coulisses. On tâtonne à la recherche de la bonne formule, mais les semaines passent, les journées aussi et l’OL est toujours 10e.

Avec une moyenne de points inférieure à celle de Peter Bosz depuis dimanche, Laurent Blanc semble avoir déjà entamé une partie du crédit qu’il avait à son arrivée avec des choix qui interrogent comme mettre Cherki sur un côté et Caqueret dans un semblant de rôle en numéro 10. "Je lis qu’on a des mercenaires dans le groupe. Ok, mais c'est des mercenaires qui sont meilleurs que ceux à Reims ou à Lorient, à preuve du contraire, non ?, poursuit notre consultant. Je vois une équipe sans idée donc encore une fois qui est là pour les apporter ? Il n’y a pas de leaders dans cette équipe pour que ça ne soit pas au coach de le faire."

Une philosophie qui colle vraiment à la situation de l'OL ?

Laurent Blanc n’est pas un magicien et ce n’est pas une surprise même s'il a réussi à ramener un certain état d’esprit dans le groupe et une forme physique enfin en adéquation avec le haut niveau. Il n’a pas la responsabilité de tous les maux du club depuis une décennie, mais à force de tirer sur l’ambulance, il n’aide pas forcément. De quoi faire fulminer Nicolas Puydebois qui estime que Blanc a une tendance "à ne faire que critiquer notre club. Il y a toujours quelque chose qui ne va pas, mais c’est à lui aussi de trouver des solutions."

Blanc a cette qualité de dire les choses et de ne pas se cacher. Le ciel sera peut-être bien plus dégager la saison prochaine avec une vraie mainmise sur le projet sportif lyonnais. Mais avec un contrat jusqu'en juin 2024, l'heure est-il réellement d'instaurer une réelle dynamique sportive avec Laurent Blanc ? Aujourd’hui, son discours ressemble avant tout à celui d’un homme de passage plus qu’à celui d'être dans un projet qui est censé durer trois nouvelles années comme avancé par la direction.