Satisfait d’avoir pu créer un groupe avec une vraie envie durant le mercato hivernal, Laurent Blanc ne cache pas que l’effectif a été rajeuni. Et qu’indirectement, les objectifs de début de saison semblent compliqués à atteindre.

Si tout n’est pas parfait dans le jeu, loin de là, il y a une chose qu’on ne peut pas enlever à Laurent Blanc. Depuis quatre mois, l’entraîneur de l’OL n’est pas du genre à faire dans la langue de bois, bien que son poste l’oblige parfois à manier une certaine diplomatie sur certains sujets. Néanmoins, le Cévenol n’est pas du genre à prendre des pincettes et profite souvent de ses obligations médiatiques pour faire passer un message en plus de celui qu’il donne en interne. Après le nul contre Lorient (0-0), Blanc a une nouvelle fois insisté sur la jeunesse de son effectif. Un point sur lequel l’entraîneur revient fréquemment ces dernières semaines, avec une volonté d’expliquer positivement ou négativement les résultats lyonnais en 2023.

"Il y aura une réflexion en fin de saison"

Ce rajeunissement, l’entraîneur français l’a validé durant l’hiver avec le souhait de créer une concurrence dans le groupe, mais aussi d’apporter de l’envie avec des jeunes aux dents longues et d’autres plus expérimentés poussés vers la sortie. Dimanche au Parc OL, le onze de départ était une nouvelle fois très jeune, mais Laurent Blanc n’a pas voulu taper dessus, bien au contraire. Il a plutôt surpris au moment d’être interrogé sur la Coupe d’Europe la saison prochaine. "C’est un peu paradoxal ce qu’on dit. On a très largement rajeuni l’effectif donc est-ce qu’on est encore en osmose avec les objectifs du début de saison ? Je ne sais pas…, a-t-il lâché au micro de Prime Video. Je pense qu’il y a des joueurs qui découvrent la première division, d’autres qui découvrent tout simplement un groupe professionnel. On est très content d’eux, ils travaillent bien, ils donnent tout, mais quand tu as des objectifs très élevés comme l’OL, est-ce que tu es en adéquation avec ton effectif, il faut se poser la question. À la fin de la saison, il y aura une réflexion à faire autour de ça."

Quand entre Rhône et Saône, on se refuse à parler de déclassement, Laurent Blanc a mis le doigt sur une vraie problématique, même si, en conférence de presse, il s’est refusé à voir l’OL "comme une équipe du ventre mou".