L'OL n'est pas parvenu à se défaire de Lorient (0-0)

Lorient’s Senegalese forward Bamba Dieng (R) fights for the ball with Lyon’s French midfielder Corentin Tolisso (L) during the French L1 football match between Olympique Lyonnais (OL) and FC Lorient (FCL) at the Groupama Stadium in Decines-Charpieu, central-eastern France, on March 5, 2023. (Photo by JEFF PACHOUD / AFP)

Malgré une domination globale, surtout en deuxième période, l'OL est resté muet face à Lorient ce samedi. Ce sont deux nouveaux points perdus à domicile.

Au vu du classement et de la dynamique et du classement des deux formations, on pouvait se douter que la confrontation entre l’OL et Lorient serait indécise. Elle a été effectivement très disputée jusqu’au bout. L’Olympique lyonnais a plutôt mieux attaqué la rencontre, jusqu’à la 20e minute et la frappe de Bradley Barcola sortie par Mannone. Ensuite, tout a été plus difficile pour les coéquipiers de Dejan Lovren qui ont manqué de mouvement sur le plan offensif, notamment vers la profondeur. Les Merlus ont terminé de meilleure manière le premier acte, étant plus incisifs avec la balle.

Des occasions manquées en 2e mi-temps

Au retour des vestiaires, les hommes de Laurent Blanc ont manqué trois opportunités d’ouvrir la marque par Maxence Caqueret (48e), Corentin Tolisso (50e) et Barcola (55e). Ces tentatives infructueuses, auxquelles on peut ajouter celles de Rayan Cherki (75e), Moussa Dembélé (85e), Barcola (86e) et Houssem Aouar (90e+2), démontrent que les Rhodaniens ont eu les possibilités pour marquer. Mais en l’absence du meilleur buteur, Alexandre Lacazette, l’équipe est restée muette.

Avec le succès de Reims, l’OL glisse au 10e rang. Alors que ses concurrents avaient perdu des points, il n’a pas su mettre cela à son profit. On ne sait pas trop ce que le club va viser sur la fin du championnat, hormis se préparer le mieux possible pour les demi–finales de la Coupe de France à Nantes le 5 avril. Le seul objectif désormais atteignable a priori pour l’Olympique lyonnais.