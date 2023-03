OL : Cris a été "impressionné" par Michael Essien

Coéquipiers pendant une saison, de 2004 à 2005, Cris et Essien ont eu l'opportunité de jouer 43 matchs ensemble à l'OL. Le milieu de terrain a très vite tapé dans l'œil du Brésilien.

Débarqué à l'Olympique lyonnais en 2004, Cris a joué au total 310 rencontres sous la tunique rhodanienne. Le défenseur central a notamment évolué 43 fois aux côtés de Michael Essien, un partenaire qui l'a particulièrement fasciné, comme il l'a raconté à l'Equipe.

Très vite, le Brésilien a été soufflé par le milieu de terrain ghanéen. "J'étais en tribune à Metz avec Bernard Lacombe et je lui avais tout de suite demandé : "Qui c'est le numéro 4 ?" Je ne pouvais pas jouer car je n'étais pas encore qualifié. J'avais fait le déplacement et j'avais immédiatement été impressionné par ses qualités offensives et défensives, sa puissance, sa manière de jouer, a énuméré l'actuel entraîneur de Versailles en National. Il m'avait marqué à l'entraînement, mais là, c'était encore mieux."