OL - Lorient (0-0) : Lukeba répond présent, Sarr introuvable

Face à Lorient (0-0), Castello Lukeba s'est montré à son avantage aux deux coins du terrain. En revanche, Amin Sarr n'a pas existé dans cette partie. Retrouvez le top et flop d'Olympique-et-Lyonnais.

Le top d’OL - Lorient (0-0): Lukeba très solide

Dans une affiche sans but, un défenseur pouvait être mis en avant. Ce samedi, Castello Lukeba a fait l’étalage de ses qualités. Bon dans le un contre un face aux Lorientais, le joueur de 20 ans s’est montré très serein dans ses interventions, même dans sa surface. On l’a aussi vu couper plusieurs fois des passes à destination des attaquants lancés dans la profondeur. Cerise sur le gâteau, on a pu observer qu’il n’hésitait pas à se projeter vers l’avant pour apporter une solution supplémentaire jusqu’à la zone de vérité adverse.

Le flop : Sarr trop invisible

Une statistique pour résumer son match contre Lorient. Amine Sarr a touché 13 ballons durant cette partie. Remplacé à la 73e minute par Moussa Dembélé, le Suédois n’a pas été avare d’efforts, simplement, il n’a quasiment jamais été trouvé par ses coéquipiers. On sait qu’il doit apprendre à connaître ses partenaires et à se situer dans l’équipe, néanmoins, on le pensait sur une bonne pente après ses dernières performances. Il ne faut pas non plus trop lui taper dessus, mais si l’OL a globalement manqué d’appels en direction de la profondeur, c’est aussi un peu de son fait. Pas toujours très à l’aise techniquement, on l’a globalement senti perdu sur la pelouse, bref, une soirée à oublier pour la recrue lyonnaise.