Même si l'OL est ce dimanche soir 10e de Ligue 1, Rémy Riou affirme que l'équipe n'a pas l'intention de baisser les bras en championnat.

Suppléant d'Anthony Lopes ce samedi face à Lorient (0-0), Rémy Riou a tenu son rang. Pas toujours serein dans son jeu au pied, le portier n'a pas eu énormément de travail à réaliser, mais il a su bien le faire. Après la partie, il est revenu sur sa prestation. "On devait faire le jeu puisqu'on était à domicile. Malgré tout, on sait qu'il va y avoir deux ou trois occasions pour l'adversaire donc il faut être concentré", a déclaré celui qui disputait sa 5e affiche de la saison.

Sur le duel entre Lyonnais et Lorientais, le gardien a des regrets, notamment au vu de la deuxième période. "Il y a de la frustration car sur le contenu, c'était très bien, on a montré de belles choses. Il manque ce but qui aurait fait la différence. On aurait pu être plus agressifs pour finir nos actions, c'est un ensemble de choses. Il faut être plus méchant devant la cage adverse, ce qu'on a su faire dans notre surface. On a été solides défensivement, a-t-il positivé. Il faut poursuivre avec cet état d'esprit. Nous sommes aussi tombés sur une très bonne équipe de Lorient. Ils sont bien classés, ça joue bien alors il fallait être attentif à leurs contres. Avec ce qu'on a montré ce dimanche, on a de quoi finir fort."

"Je pense qu'on peut glaner beaucoup de points"

Persuadé que l'OL peut remonter au classement, même s'il occupe actuellement la 10e place, Riou a souligné des aspects qui, selon lui, sont de bons augures pour la suite. "Nous avons été conquérants derrière. Ça fait du bien de ramener un clean-sheet. Il faut continuer comme ça, mais aussi s'améliorer car on doit gagner des matchs pour avancer. Il y a des points à prendre encore, et je pense qu'on peut en glaner beaucoup, a-t-il affirmé. Ça passe par le jeu et la confiance durant les rencontres. C'est encourageant pour la suite. On ne lâchera pas la Ligue 1 comme ça, en plus ça peut nous ramener de la confiance pour la coupe." Sur les derniers mois de compétition, la Coupe de France et sa demi-finale à Nantes le 5 avril semble être le seul rayon de soleil du côté de Décines.