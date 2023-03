Laurent Blanc après OL - Lorient (0-0) : "J'ai vu un match abouti"

Après le match nul face à Lorient ce dimanche (0-0), Laurent Blanc a tenu à souligner la qualité globale de la partie. Il a aussi des regrets sur les occasions laissées en route par l'OL.

Laurent Blanc n'a pas trouvé la formule. Ce dimanche, l'OL a été freiné par Lorient (0-0), incapable, surtout après la pause, de concrétiser ses situations. Les Rhodaniens ont eu les ballons pour faire la différence, et c'est dans ce domaine que l'absence d'Alexandre Lacazette s'est fait sentir. Après la partie, l'entraîneur lyonnais confiait qu'il avait "des regrets au vu du déroulé du match."

"Ce qui me désole, c'est qu'il n'y a pas eu de but quand je vois cette affiche, avec la qualité des deux équipes et les occasions. Je pense que Lyon méritait de gagner, a-t-il déclaré. Il aurait fallu être plus tueur pour l'emporter. Avoir des opportunités, c'est bien, mais les convertir c'est encore mieux. J'ai vu une rencontre aboutie, toutefois, avec autant de possibilités, on va se demander comment nous avons fait pour ne pas gagner."

"Je pense que nous pouvons aller un peu plus haut"

Même si son groupe est actuellement 10e, le Cévenol estime qu'il est en position de viser mieux. "On est dans le ventre mou, mais je pense que nous pouvons aller un peu plus haut. Cela n'engage que moi. Physiquement, nous sommes beaucoup mieux, a-t-il observé. Il fallait dans ce domaine répondre à Lorient qui bouge bien et qui livre une excellente saison. Si nous avions gagné, les questions ne seraient pas les mêmes. Le point noir, c'est la concrétisation des occasions que nous nous sommes créées. C'est ce qui manque ce (dimanche) soir."

Assez logiquement, les 45 dernières minutes ont apporté un peu plus de satisfaction à Laurent Blanc. "La première période, au cours de laquelle les transmissions étaient trop lentes, m'a moins plu que la seconde. Nous avons été plus joueurs et plus rapides sur les passes. Nous avons tenté des choses pour déstabiliser l'adversaire", a jugé le technicien français.