Ligue 1 : l'OL glisse à la 10e place

Impuissant pour battre Lorient et Vito Mannone dimanche, l'OL a chuté d'une place après la 26e journée de Ligue 1, le voilà 10e.

Alors qu'il pouvait se rapprocher de Lille (6e) et Nice (7e), en plus de doubler Lorient, l'OL a, comme trop souvent, gâché sa chance. Dimanche, il n'est pas parvenu à s'imposer face aux Merlus (0-0), ce qui lui aurait permis de compter ce lundi 41 points. Mais, l'Olympique lyonnais en possède seulement 39, et il a vu Reims le dépasser à la faveur de son succès contre Ajaccio. Voilà le groupe de Laurent Blanc au 10e rang.

La Coupe de France comme unique espoir ?

Il s'agit de son pire classement de la saison. Il avait déjà occupé cette place après la 11e et la 21e journée. Même si le Cévenol et Rémy Riou pensent que le club rhodanien peut finir fort, on observe tout de même que cette formation a toujours d'énormes lacunes. Vendredi prochain, elle se déplacera à Lille pour rencontrer un bel adversaire du championnat. Si officiellement, l'OL a encore des espérances en Ligue 1, on voit mal comment, sauf succès en Coupe de France pour obtenir un titre, cet exercice pourrait être sauvé.

Paradoxalement, avec le revers de Rennes sur sa pelouse contre Marseille, la 5e place est désormais à 7 unités pour l'Olympique lyonnais. Mais le nombre de concurrents à doubler est plus élevé maintenant.