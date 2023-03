OL : John Textor a désactivé son compte Twitter

Plutôt pro-actif sur le réseau social, John Textor a choisi de désactiver son compte Twitter. Le propriétaire de l’OL explique cette décision par une volonté de ne brouiller aucun des supporters des clubs appartenant à Eagle Football.

Il assure avoir été "accueilli comme un roi" au moment de son rachat de Botafogo mais les choses semblent avoir bien changé pour John Textor. Ayant reçu des menaces de mort de la part des supporters cariocas depuis le départ de Jeffinho vers l’OL, l’Américain a pris une décision radicale qui pourrait bien être le résultat de ces menaces récentes, même s'il s'en défend. Plutôt pro-actif sur les réseaux sociaux, à l’image de Jean-Michel Aulas, Textor a pris la décision de désactiver son compte Twitter, comme il l’a expliqué dimanche. S'il assure que cette décision n'intervient pas après les critiques des supporters de Fogo, l’actionnaire majoritaire d’OL Groupe estime que le réseau à l’oiseau bleu n’est plus vraiment adapté à sa fonction, lui qui se sent avant tout supporter.

"La raison principale est que Twitter ne fonctionne pas pour moi, honnêtement..... Car il est très rare que les quatre clubs (d'Eagle Holding - Botafogo, Crystal Palace, Molenbeek et Lyon) gagnent le même jour, et ce n'est presque jamais une bonne idée de célébrer quelque chose sur Twitter. Un groupe de supporters se sent bien, tandis qu'un autre se sent mal. C'est le football. Alors dernièrement, il m'a semblé plus logique de ne plus commenter, a-t-il expliqué à Globo. Bientôt, Twitter a cessé de fonctionner pour moi. Cela faisait des mois que je songeais à quitter Twitter. Ces dernières semaines, cette idée est revenue. J'adore communiquer avec les fans, et j'ai de bonnes idées pour le faire de manière plus utile."

Adepte des nouvelles technologies, lui qui a été un des pionniers dans les hologrammes, John Textor devrait donc trouver un nouveau moyen de supporter ses différents clubs. Et puis, personne n'est à l'abri de le voir changer son fusil d'épaules et de revenir sur Twitter.