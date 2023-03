Dans des propos accordés au Financial Times, John Textor est revenu sur le transfert de Jeffinho à l'OL. Une vente pour renflouer les caisses de Botafogo que n’ont pas acceptée les fans du club brésilien.

Un mois et demi après un premier passage, John Textor est de retour à Lyon. Présent depuis lundi, l’Américain a assisté à la qualification de l’OL en demi-finale de la Coupe de France. Il a également été aux premières loges du premier but de Jeffinho sous les couleurs lyonnaises. Il aurait très certainement aimé le voir un peu plus que 45 minutes, mais John Textor devait être ravi que la passerelle entre les différents clubs d’Eagle Football fonctionne déjà. Il faudra juger sur le long terme de l’efficacité de ce transfert mais une chose est sûre, le départ de l’ailier brésilien est clairement mal passé chez les supporters de Botafogo. "Quand j’ai racheté le club, j’allais à Rio et j’étais traité comme un roi partout où j’allais, a-t-il déclaré au Financial Times. Pour la vente de Jeffinho, j’ai dû changer mon numéro de téléphone. Vous ne pouvez pas savoir à quel point les choses peuvent aller vite."

"A Rio, j'étais traité comme un roi"

Inconnu du public européen, Jeffinho était un joueur aimé des supporters du club carioca et le voir partir pour l’Europe et l’OL a été vécu comme une trahison de John Textor. Ayant besoin d’argent frais, Botafogo n’a pas craché sur les onze millions d’euros lyonnais et tout le monde s’est retrouvé gagnant dans l’histoire. Malgré tout, les supporters de Fogo n’ont toujours pas digéré et la lune de miel de Textor a quelque peu pris fin à Rio. "C'est facile pour les gens de dire que les Américains sont mauvais, que le multiclub est mauvais, a-t-il poursuivi. Je comprends - les fans ne me connaissent pas et ils ne connaissent pas mon cœur. Ils pensent que je suis un homme d’argent."

Entre les supporters de Crystal Palace et ceux de Botafogo, ce n'est clairement pas l'amour fou avec John Textor.