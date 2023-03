L’OL "veut créer une synergie" avec Lyon-La Duchère

Partenaires depuis juin 2022, l’OL et Lyon-La Duchère ont renforcé leurs liens avec l’arrivée de Sonny Anderson comme conseiller dans les deux clubs. Vincent Ponsot souhaite que la passerelle avec le club du Plateau soit elle aussi renforcée à terme.

Consultant, conseiller à l’OL, conseiller à Lyon-La Duchère. Sonny Anderson n’a pas le temps de chômer avec toutes les casquettes qu’il doit désormais assumer. Présent mardi au Parc OL pour le match contre Grenoble, le nouvel homme de confiance du président Aulas a commencé son nouveau rôle au sein du club lyonnais. Ça ne l’empêchera pas de garder le même costume quelques kilomètres plus loin dans l’agglomération lyonnaise, au sein de Lyon-La Duchère. Une triple casquette qui n’est pas forcément du goût de Nicolas Puydebois, comme il l’a laissé entendre dans Tant qu’il y aura des Gones. "Je me questionne sur le fait qu’il a gardé toutes ses fonctions ailleurs. Je crois que le chantier est quand même assez important à l’OL."

Face aux doutes de notre consultant, Vincent Ponsot a une nouvelle fois mis en avant le côté prestataire externe de Sonny Anderson, afin d’expliquer qu’il n’aura pas forcément un rôle à la Bernard Lacombe auprès du président Aulas. Surtout, le choix de poursuivre avec Lyon- La Duchère s’inscrit dans une démarche commune entre les deux clubs, à en croire le directeur du football. "Que Sonny a gardé ses activités à la Duchère, c'est presque important pour nous. C'est un autre club de Lyon et avoir à terme un autre club qui monte en Ligue 2 pour y créer une synergie, c'est intéressant. On a souhaité qu'il garde ses fonctions à la Duchère." La synergie, un mot qui est désormais à la mode entre Rhône et Saône après que l’OL a intégré les rangs d’Eagle Football aux côtés de Crystal Palace, Botafogo et Molenbeek.